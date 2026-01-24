中國海警又侵擾金門水域 海巡艇強勢驅離

中國海警又假藉「執法巡查」侵擾金門水域，海巡艇強勢驅離。（金門海巡隊提供）

海巡署金馬澎分署指出，第12（金門）巡防區今天再度偵獲4艘中國海警船闖入金門限制水域，已由我方海巡艇應對驅離。針對中國海警宣稱位金門附近海域開展「常態執法巡查」一事，海巡署嚴正駁斥，與事實不符。

金馬澎分署指出，第12巡防區上午8點多，即偵獲中國海警船於金門南方水域外分兩處集結，海巡署立即調派巡防艇前推至限制水域預置部署。9點左右，中國海警「14529」、「14605」、「14603」及「14533」等4艘船，採兩兩一組模式，分別自金門料羅東南東方、烈嶼南方闖入金門限制水域。

海巡署以預置的4艘巡防艇趨前「一對一」併航監控，拒止其深入我方水域，並透過中、英文無線電廣播，強勢要求其立即轉向離開。在海巡艇全力應對驅離下，中國海警船於11點，全部駛離金門限制水域。

海巡署表示，中國持續利用海警船假藉「執法巡查」名義，穿越金門限制水域線，此種航行態樣已構成「常態騷擾」，不僅破壞兩岸氛圍，更嚴重影響區域和平與穩定。海巡署將持續監控海面情勢，超前部署勤務應處，並即時公布驅離畫面，以破除中國散布的不實訊息，全力捍衛國家主權。

中國海警又假藉「執法巡查」侵擾金門水域，海巡艇強勢驅離。（金門海巡隊提供）

