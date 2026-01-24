為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    批「朱事順利」AI生成抹黑廖宜琨 朱誼臻：宣傳車小朱號也遭破壞

    2026/01/24 17:02 記者翁聿煌／新北報導
    民進黨新北市土樹三鶯區議員參選人朱誼臻的宣傳車遭破壞。（朱誼臻提供）

    民進黨新北市議員參選人朱誼臻今天對「樹林人 LINE 群組」流傳的抹黑圖片事件發表嚴正聲明，暱稱「朱事順利」帳號利用AI生成技術惡意抹黑在地深耕的同黨議員廖宜琨，朱誼臻辦公室說，帳號及行為與朱誼臻本人完全無關，呼籲選民切勿受誤導，堅決反對任何抹黑惡習，她的宣傳車「小朱號」也遭破壞。

    朱誼臻說，投入選戰以來，她始終堅持「專業、清廉、正向」的理念，不料，繼日前宣傳車「小朱號」遭到蓄意破壞、零件被拔除後，昨日又因網路帳號暱稱相似而遭受無妄之災，令團隊倍感無奈。

    對於廖宜琨遭受AI圖抹黑，朱誼臻深感遺憾，並對廖宜琨採取法律行動揪出鍵盤黑手表示絕對支持。朱誼臻指出，身為參選新人，她每天戰戰兢兢，從清晨站路口、市場掃街到老人共餐服務，一步一腳印爭取認同，她表示，利用科技製造假訊息打擊政敵是民主選舉的毒瘤，唯有透過法律途徑揪出幕後黑手，才能還給土樹三鶯選區一個乾淨的競爭環境。

    朱誼臻說，議員選舉是多席次，選戰應是比拼學經歷、政見與服務，而非各懷鬼胎、比拼抹黑手段，她呼籲，土樹三鶯的鄉親應以「專業、服務、學經歷」作為選賢與能的考量，讓優秀的人才有機會通過初選，而非讓惡質抹黑左右選情。

