    政治

    張又俠、劉振立雙落馬 ！白宮前國安顧問佛林 :如同「政變」

    2026/01/24 16:56 即時新聞／綜合報導
    白宮前國安顧問佛林（Michael Flynn）。（美聯社）

    白宮前國安顧問佛林（Michael Flynn）。（美聯社）

    中南海政壇爆發劇烈權力鬥爭，中共中央軍事委員會第一副主席張又俠、聯合參謀部參謀長劉振立，24日證實因涉嫌「嚴重違紀違法」遭立案調查。對此，白宮前國安顧問佛林（Michael Flynn）表示，共軍高層內部情況如同「政變」。

    曾在美國總統川普第一任期擔任白宮國安顧問的佛林，在社群平台X表示，中共內部正在發生政變，中共與共軍領導高層內部似乎正在發生大動盪，這些情況如同政變一般，其後果會影響到美國的外交政策，及美方在印太地區的軍事態勢及未來整體關係，習近平總書記，做好準備面對中國國內動盪產生的不好結果吧。

    根據《法新社》及相關報導，張又俠的落馬宣告了軍方高層的集體崩解。除了張、劉兩人，這一波大清洗還涉及包含軍委辦前主任鍾紹軍在內的17名將領，由公安部長王小洪指揮特勤局執行逮捕。軍事觀察家指出，隨著張又俠、劉振立與長期心腹鍾紹軍接連被捕，中共軍委決策層已出現實質權力真空，僅剩下習近平與負責紀律的張升民兩人維持運作。這場發生在2026年初的政治震盪，顯示習近平正以「制度性整肅」徹底重組軍方結構。在當前區域情勢緊繃之際，共軍指揮體系的韌性與戰略執行力，已成為外界研判中共體制風險的核心指標。

