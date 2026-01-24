張又俠、劉振立雙落馬 ！白宮前國安顧問佛林 :如同「政變」

白宮前國安顧問佛林（Michael Flynn）。（美聯社）

中南海政壇爆發劇烈權力鬥爭，中共中央軍事委員會第一副主席張又俠、聯合參謀部參謀長劉振立，24日證實因涉嫌「嚴重違紀違法」遭立案調查。對此，白宮前國安顧問佛林（Michael Flynn）表示，共軍高層內部情況如同「政變」。

曾在美國總統川普第一任期擔任白宮國安顧問的佛林，在社群平台X表示，中共內部正在發生政變，中共與共軍領導高層內部似乎正在發生大動盪，這些情況如同政變一般，其後果會影響到美國的外交政策，及美方在印太地區的軍事態勢及未來整體關係，習近平總書記，做好準備面對中國國內動盪產生的不好結果吧。

根據《法新社》及相關報導，張又俠的落馬宣告了軍方高層的集體崩解。除了張、劉兩人，這一波大清洗還涉及包含軍委辦前主任鍾紹軍在內的17名將領，由公安部長王小洪指揮特勤局執行逮捕。軍事觀察家指出，隨著張又俠、劉振立與長期心腹鍾紹軍接連被捕，中共軍委決策層已出現實質權力真空，僅剩下習近平與負責紀律的張升民兩人維持運作。這場發生在2026年初的政治震盪，顯示習近平正以「制度性整肅」徹底重組軍方結構。在當前區域情勢緊繃之際，共軍指揮體系的韌性與戰略執行力，已成為外界研判中共體制風險的核心指標。

Breaking: Ongoing CCP/CHINA Coup d’etat!!!



There appears to be great unrest inside the CCP and its military leadership.



These are COUP like conditions and the consequences will impact U.S. foreign policy, our U.S. military posture in the Indo-Pacific region, and overall U.S.… https://t.co/rcten6lybi — General Mike Flynn （@GenFlynn） January 23, 2026

