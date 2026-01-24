為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    張又俠證實落馬！袁紅冰：2026年將是中共黨衛軍最虛弱的一年

    2026/01/24 16:26 即時新聞／綜合報導
    中共中央軍事委員會副主席張又俠。（路透）

    中共中央軍事委員會副主席張又俠，因涉嫌違紀違法，今日證實已遭立案調查，張又俠長期被視為解放軍中重量級人物，旅澳學家袁紅冰指出，2026年將是中共黨衛軍最虛弱的一年。

    根據《大紀元》報導，袁紅冰表示，中共國家總書記習近平的一系列政治理論，隨著張又俠落馬將全面破產，中共黨的向心力極度削弱，中共黨員和官員對於習的不信任感、對中共前途的絕望感將急劇深化。2026年習近平將陷入政治危機，而軍隊的危機是整個政治危機的一種極端表現。

    袁紅冰指出，習近平以為大整肅可以保障軍隊對他的忠誠，但新提拔起來的軍官仍然會重複對他不忠誠的惡性循環。習近平回歸毛澤東原教旨主義這樣一條反歷史反人類的政治路線不改變，這種惡性循環就不可能改變。

    袁紅冰說，人們看到中共的現役上將幾乎要團滅了，事實上中將和少將受到整肅更加廣泛，校級軍官遭到整肅的面更大。光是原軍委委員苗華和他的祕書，就交代出了三千多個對習近平政治不忠誠的軍官。「習近平刀刃向內的所謂自我革命的大整肅，實際上已經把中共軍隊的各級領帥機關都摧毀掉了。2026年將是中共黨衛軍最虛弱的一年！」

