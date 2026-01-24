台灣尚勇！蔡其昌前進山城、潭雅神 力挺綠營2新秀挑戰議員

蔡其昌於東勢發送春聯，支持助理詹智翔（左）參選市議員。（記者張軒哲攝）

中華職棒會長蔡其昌連兩年特製「台灣尚勇」春聯，近日大受青睞，首波30萬份索取一空，開放全台加印不減熱度。蔡其昌今日前往東勢與潭子的咖啡店親送春聯，力挺民進黨市議員參選人詹智翔、陳映辰，一起將「台灣限定」的祝福分享給民眾。

蔡其昌說，選在青年返鄉創業的咖啡店，親送台灣尚勇春聯，店內提供優質台灣咖啡，濃濃台味讓人受到鼓勵，也有療癒。

蔡其昌表示，詹智翔是他山城服務處的主任，在立法院有資深幕僚經驗，回鄉服務勤快有力，讓服務有感升級。

詹智翔說，感謝「老闆」特地來送祝福，今天選在咖啡廳有很多元素，農業創升、青年創業、地方創生、觀光創意，許多政策生活都是「創造」山城未來的路。

蔡其昌下午至已有80多年的歷史「潭子第一家百貨行-義成百貨」，目前由後代改造為復古風的咖啡廳，舉辦「台灣尚勇春聯簽名見面會」，大雅區上雅里長陳映辰將代表民進黨投入潭雅神區市議員選戰，蔡其昌也特地前來祝福。

蔡其昌至潭子發送春聯力挺陳映辰（左）參選市議員。（記者張軒哲攝）

