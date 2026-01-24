藍委嘲笑台積電沒捐政治獻金 邱志偉嘆：國民黨還活在戒嚴時

民進黨立委邱志偉。（資料照）

異康公司董事長、綽號「CK楊」的藍營金主楊建綱昨與國民黨高層及立委餐敘，談及「台積電有捐政治獻金給你們嗎」時引發藍委哄堂大笑，並呼籲立法將先進製程留在台灣。對此，民進黨立委邱志偉今（24日）反批，國民黨至今仍活在戒嚴時期、將企業視為國家附庸，這種觀點只有中國會認同，讓人感到非常悲哀。

據轉述，楊建綱席間建議，民進黨無條件協助美國成為半導體最大競爭者，在野黨面對美國壓力時必須硬起來，透過立法推動「半導體晶片對外投資國安保護條例」等措施，將先進製程留在台灣。楊還向藍委談到，國民黨對台積電貢獻眾多，「台積電有捐政治獻金給你們嗎」，現場泛起訕笑並回答「沒有」。

對此，立法院經濟委員會成員邱志偉接受本報訪問時批評，國民黨內仍有許多人執迷不悟，堅信台灣的半導體先進製程遭到外移等等，但這根本都與事實相反。近期台積電法說會到台積電最近公布在高雄2奈米擴廠、嘉義先進封測的擴廠計畫等，嘉惠的都是台灣整體的產業鏈，對台灣都有重大助益；且台灣的先進製程就是在台灣研發，全球研發中心也在台灣，這些都沒有改變。

邱志偉強調，經濟部已經多次重申，台灣的半導體先進製程是留在台灣，且經濟部已經多次強調，台灣未來十年將有超過八成的先進製程產能。而國民黨仍要執意不接受這些事實，執意配合中國敘事，只會跟產業發展脫節。

邱志偉進一步說明，保護製程技術留在台灣，理應是不分黨派都支持，他也長期關心先進技術的機密外流風險；因此在「國安法」審查上，他不只提出版本，也要求法務部和司法院，必須針對中國或是有心竊取國安機密、發展共諜組織的犯罪者予以重懲。然而國民黨總是避重就輕，在反美敘事上不停攻擊，卻對中國反而輕輕放下、避而不談。

「怎麼會有人來嘲諷台積電對台灣的貢獻？」邱志偉指出，他看到國民黨竟以台積電沒捐款來嘲笑政府對產業的支持，讓人感到非常悲哀。身為經濟委員會的資深委員，經常看到立法院不分黨派委員對台積電的重視，顯見該企業對國家發展的重要性，這在台灣政經發展上都是罕見的。且在這次台美關稅上，正是因為台積電赴美投資，也嘉惠台灣許多產業獲得更具競爭力的稅率。

邱志偉說，國民黨就是至今仍活在戒嚴時期的恩庇侍從體制，把企業視為國家的附庸，但這種觀點只有中國會認同。

