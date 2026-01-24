為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    蘇紫雲原來是「他」親兄弟！黃國昌自稱紫雲黃氏意外扯出小知識

    2026/01/24 16:22 即時新聞／綜合報導
    國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌日前和前國民黨立委蔡正元同台上演大和解，還自稱祖源是「紫雲黃氏」。台南市長黃偉哲的胞妹、媒體人黃智賢聞言大怒，表示紫雲是黃家重要堂號、莊嚴叮嚀，是當年祖父特別為她跟隨母姓的弟弟，現為國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲取的名字。許多網友聞言大驚：「原來蘇紫雲是黃偉哲的弟弟？」

    黃國昌日前上蔡正元專訪節目，透露每年清明節要拜的墓碑上就刻著「紫雲」兩字；蔡正元也認真幫他分析，表示他出自福建泉州黃氏家族，祖先黃元方自河南光州固始縣

    晉末南遷至福建福州烏石山，聚居稱「黃巷」。

    對此，黃智賢指出，紫雲是祖父當年，為她隨母姓蘇的大弟蘇紫雲特別取的名字，紫雲是黃家的重要堂號，祖父是叮嚀弟弟，莫忘是黃家子孫，那是何等莊嚴的叮嚀。她痛批，如今卻有人突然利用「紫雲」兩個字來幫自己洗地，利用祖先，作為轉換政治路線的手段。

    黃智賢言論一出，立刻引發熱議，網友紛紛留言：「蛤？蘇紫雲是黃偉哲弟弟？」、「真的不知道」、「驚訝不亞於當初知道黃智賢是黃偉哲妹妹」、「戰略所那個蘇紫雲！？」、「才知道台南市長他親弟是蘇紫雲，我這個台南市民都吃驚到下巴快掉了」、「真正的紫雲黃氏」。

