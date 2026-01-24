竹市數發處未成立開副處長缺 內陞公告僅2作業日遭疑已內定人選

新竹市數發處及養工處未成立，市府人事處就開副處長缺內陞甄審公告，且僅2天作業日，遭疑已內定人選。（記者洪美秀翻攝）

新竹市府今年將成立養護工程處與數位發展處2個新局處，但單位還未成立，市府人事處就已在網站公告數發處副處長開缺內陞甄審，且因僅限23日到26日可報名，扣除2天假日，實際僅開放2天供市府內部符合資格人選參與徵才，遭市府員工質疑徵才時間太短，恐已內定人選，網站公告只是走程序過水。

已通過2處組編案 均以預估缺辦甄審

對此，市府人事處表示，有關竹市新增數位發展處、養護工程處組編案，已於115年1月13日經市府市務會議通過。為利成立時相關人員就位，且利於市政推動，副處長職務都依相關規定以預估缺辦理甄審，待議會通過後再行發布派令。

新竹市府今年新增2新局處，近期除進行市府內部辦公室空間配置移動，包括處長、副處長與科長相關人力缺額，也因局處新成立而有所變動，其中人事處近期在府內人事網站公告有關養工處及數發處副處長缺額採內部陞任甄審，其中工務處副處長缺額已於上週完成甄審公告，數發處副處長內部陞任甄審作業則是23日到26日止，扣除週末假日，僅有2天作業時間。

有府內員工質疑養工處、數發處都還未成立掛牌，也未經議會通過，人事處就急著做人事甄審公告，且徵才時間如此短，似乎已內定好人選，或是為特定人士量身訂做甄審時間，對其他符合資格的公務員不公平，也欠缺公平公開性。

