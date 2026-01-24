為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    神祕金主「CK楊」要求藍委強力監督國防預算 學者：已符合國際「境外代理人」定義

    2026/01/24 15:44 記者方瑋立／台北報導
    「CK楊」楊建綱擔任代表人的異康股份有限公司資本總額達10億元，實收資本額則有6億元。（圖取自經濟部商工登記公示資料查詢服務）

    國民黨主席鄭麗文背後金主、異康公司董事長「CK楊」楊建綱昨（23）日罕見現身立法院黨團餐敘，遭質疑公開對藍營立委下指導棋，要求強力監督美方軍購與關稅。對此，台灣安保協會副秘書長何澄輝受訪時示警，CK楊的舉動已嚴重干預台灣內部政治議程，若依澳洲等國標準，其主動配合境外敵對勢力敘事的行為，已明確符合「外國代理人」定義，呼籲相關單位關注。

    何澄輝指出，CK楊長期以來被視為國民黨內部的「網軍頭子」與公關操盤手，更是將鄭麗文推上黨主席高位的關鍵金主。針對CK楊此次由幕後走向台前，直接對在野黨立委「訓話」，何澄輝認為這已非單純的選民服務或金主社交，而是實質介入了政黨的決策與運作。

    「這是在干擾台灣的政治議程」，何澄輝分析，政黨運作、黨魁選舉、重大政策形成，都是民主政治的核心。若有外部勢力透過金主直接干預，甚至將中國官方的反台獨、疑美論等敘事邏輯移植到台灣國會殿堂，即屬於滲透行為。

    參照澳洲判例 主動迎合即算代理人

    針對台灣目前缺乏「代理人法」的困境，何澄輝援引澳洲2024年2月28日判決的「楊怡生（Di Sanh Duong）案」為例指出，現代國際法對於「代理人」的定義已不僅限於傳統的受命或收錢。

    何澄輝解釋，外國代理人通常分為三類：第一是受指令的上下屬關係；第二是有直接資金對價關係；第三種則是「主動進行有利於境外勢力的敘事」。他強調，即便沒有直接證據顯示CK楊收受中共指令，但若其行為是「明知並有意為之」地迎合北京政治野心，散布疑美論或失敗主義，在澳洲甚至英美等國的新國安法規中，皆已被認定為必須納管、甚至涉刑責的代理人行為。

    坐實「地下黨主席」傳聞 公司擁6億龐大實收資本

    早於鄭麗文參選時就有媒體報導，傳聞「CK楊」可能成為國民黨「地下黨主席」，當時盧秀燕宣布不參選後，CK楊更傳積極遊說藍營本土派大老、前立法院長王金平轉向支持鄭麗文。對此，何澄輝直言，這不是「可能」，CK楊根本「已經是」地下黨主席了。他分析，CK楊過去隱身幕後操作網路輿論，如今因認為操作模式成熟而食髓知味，加上美方對在野黨立場轉硬而產生的急迫感，才選擇此時浮出水面，也已沒有打算要藏。

    根據經濟部商業司登記資料，楊建綱名下的「異康股份有限公司」實收資本額達新台幣6億元，早期主要業務為處理不良債權（NPL）與金融資訊，長期以來雖曾取得包括教育部、交通部所屬單位及部分藍營執政縣市的宣導或活動標案，但金額與次數與資本並不成比例。據近年媒體報導與業界觀察，該公司近年來的營運模式出現轉變，被指涉足政治攻防的數位公關操作。

    對此，何澄輝也指出，在通常案例中，資本規模與業務營收不成比例容易被懷疑涉及洗錢，或是獲得以商業公關模式包裝的境外政治資金。他指出，隨著地方大選將近，我國現行的「反滲透法」只適用於「法定選舉期間」，對於防止境外勢力介選仍稍嫌不足。何澄輝呼籲，國安單位與財政部應主動調查，釐清任何不明的資金來源與流向，以確保台灣的政治議程，不再受在地協力者網絡操弄。

    熱門推播