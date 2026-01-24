蘇巧慧中間選民支持度高 劉和然：民調只是數字、市政才是重點

新北市副市長劉和然表示，民調只是數字，真正重要的是為這塊土地默默付出；他也呼籲現階段不宜過早進入選舉討論，對城市進步並非好事，應回到市政本身，聽見市民需求，讓新北持續進步。（記者羅國嘉攝）

最近一份民調顯示，下屆新北市長選舉若是「三腳督」的情況下，民進黨提名的參選人、立委蘇巧慧在中間選民的支持度勝過台北市副市長李四川、民眾黨主席黃國昌，蘇巧慧陣營解讀是「超越黨派認同」；對此，藍營人選之一的新北市副市長劉和然今天受訪說，民調只是參考的數據，更重要的是要為這塊土地付出，他呼籲回歸市政議題，傾聽市民需求讓新北持續進步。

劉和然今天上午出席靈鷲山慈善基金會捐贈清潔車的活動，他受訪指出，民調只是參考的數據，有高有低，對他個人而言既是提醒也是鼓勵，真正重要的不是計較數字，而是為這塊土地付出多少？他以捐車活動為例，默默為城市服務才是對土地最實際的貢獻，行善不為人知，期盼大家持續為城市努力，一起為新北加油。

針對民調顯示，若藍白合破局、在「三腳督」的情況下，蘇巧慧跟藍營的差距將在誤差範圍。劉和然回應說，距離選舉還有11個月，現階段應回到市政議題本身，檢視新北市還有哪些地方需要持續努力，例如市府團隊不斷透過行動治理與里長、基層面對面交流，就算侯友宜市長的任期進入最後1年，市府團隊仍全力以赴，積極為地方與城市打拚。

劉和然強調，現階段不應該太早進入支持誰？不支持誰？的論述，重點是如何讓市民的需求被聽見；他以中醫「望聞問切」比喻施政方向，持續傾聽民意、請教專家學者、找到解決的方法、最後切入要害，才能讓新北變得更好。

