馬郁雯設競辦 同黨康家瑋有信心：深耕中正、萬華超過2千天

康家瑋說，已經在地深耕超過兩千天，不會感到太多壓力。（康家瑋提供）

民進黨台北市中正、萬華區議員擬參選人馬郁雯今（24日）成立競選辦公室，同黨同區競爭對手、擬參選人康家瑋對此表示，自上次選舉以來在萬華深耕2千多天，相信選民看在眼裡，會給在地青年、囡仔一個機會。

康家瑋表示，對馬郁雯表達恭喜之意，而今天有許多新潮流的前輩都前往相挺，他也都認為是很正常的事情，而這次初選他並沒有要成立競選總部，所以湧言會不會有集體出席為他加油打氣的畫面，不過從2、3個月前，各地的立委、議員等都有陸續來陪同他掃街拜票、加油打氣。

他說，這次老實說不太有壓力，因為他已經在這區深耕超過兩千多天，從小到大也是在中正、萬華長大，選民都看在眼裡，兄弟登山、各自努力，期望也相信會有非常好的結果，選戰倒數，每個人要做的都大同小異，無非是站路口、掃市場，參加里民活動等，從上次選舉到現在，他持續在地方深耕將近5年、超過2千天，對他來說不是臨時抱佛腳，而是每天都在地方深耕，對他來說並沒有不一樣，相信選民會看在眼裡，給在地青年、在地囡仔一個機會為鄉親服務。

