    首頁 > 政治

    美參議員蓋耶哥訪台讚賴總統提升國防預算 林佳龍：把互補優勢變成共同韌性

    2026/01/24 14:37 記者方瑋立／台北報導
    外交部長林佳龍致贈美國聯邦參議員蓋耶哥（Ruben Gallego）台灣特色禮品。（外交部提供）

    外交部長林佳龍致贈美國聯邦參議員蓋耶哥（Ruben Gallego）台灣特色禮品。（外交部提供）

    外交部長林佳龍昨（23）日午間在外交部設宴款待美國聯邦參議員蓋耶哥（Ruben Gallego）訪問團，雙方就台美經貿及區域安全深入交流。林佳龍指出，台美日前甫完成關稅談判總結會議並簽署投資備忘錄，期盼將雙方互補優勢轉化為「共同韌性」；蓋耶哥則高度肯定賴清德總統提出的國防預算規畫，強調台灣擴大投資不對稱戰力，已讓美國各界清楚看見台灣自我防衛的決心。

    林佳龍表示，美國國會多年來跨黨派支持台灣民主與安全，讓台美合作穩健向前。他特別感謝蓋耶哥長期支持台美關係，尤其積極促成台灣與亞利桑納州鳳凰城直航，以及支持推動解決台美雙重課稅問題。

    針對經貿合作，林佳龍指出，台美經貿夥伴關係持續深化，隨著台積電在亞利桑那州的投資布局，讓該州成為台灣全球布局的重要戰略位置。未來在高科技、投資貿易、安全及可信任供應鏈等面向，雙方合作將更加密切，共同建構安全且具韌性的供應鏈。

    值得一提的是，蓋耶哥此次特別搭乘直航班機來台。林佳龍透露，蓋耶哥2018年訪台時即積極與台灣航空業者交流，推動台北直飛鳳凰城，如今華航、星宇都已開設直飛航線，蓋耶哥親自搭乘見證開花結果，別具意義。林佳龍也期待未來能親自搭乘直航造訪鳳凰城。

    在區域安全方面，蓋耶哥強調，台灣的主權獨立在美國獲得跨黨派堅定支持，他也肯定賴總統提出的國防預算規畫在華府獲得高度關注，認為台灣展現了提升自我防衛能力的決心。

    林佳龍也在社群媒體上強調，面對中國持續施壓、以軍事恫嚇破壞台海和平穩定，台灣政府在賴總統領導下，將持續與理念相近的民主國家緊密合作，共同因應灰色地帶挑戰。他重申「台灣是世界的台灣」，期待與美國及全球民主夥伴攜手共創繁榮未來。

