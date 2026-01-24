為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    童子瑋首場見面會 承諾重陽敬老金加倍發放

    2026/01/24 13:57 記者盧賢秀／基隆報導
    民進黨基隆市長提名人議長童子瑋（右二）今天舉辦首場見面會，提出重陽敬老金加倍發放的政見。（記者盧賢秀攝）

    民進黨基隆市長提名人議長童子瑋（右二）今天舉辦首場見面會，提出重陽敬老金加倍發放的政見。（記者盧賢秀攝）

    民進黨基隆市長提名人、議長童子瑋今天在舉辦首場「進步基隆 市民見面會」，他提出重陽敬老金加倍，成立專責單位如長照處，規劃社福、醫療與老人政策，讓長輩在地安養。

    童子瑋今天到成功與仁愛市場發送「隆馬舞春」春聯，並在獅球里民活動中心舉辦首場「進步基隆 市民見面會」，場面相當熱絡。

    童子瑋說，他的政治生涯可以說在獅球里長大，從選議員開始一路受獅球里的熱情支持，這邊非常溫暖，所以第1場見面會選在獅球里舉行。

    他也在見面會中表示，未來要做生活市長，照顧好市民的生活，包括長輩、年輕人和小朋友，都會提出完整的政策，他今天向民眾承諾，未來重陽敬老金將加倍發放，以往65歲到99歲（原住民55歲到99歲）重陽敬老金發放1000元，未來將發2000元，100歲以上原本是6000塊，加倍發1萬2000元。

    童子瑋指出，未來會有專責照顧長輩單位，可能是長照處，好好的規劃相關的社福政策、老人政策和醫療政策，每1個面向都會具體的提出改善方案，把長照、醫療規劃好，讓長輩能在地安養。

    民進黨基隆市長提名人議長童子瑋（右）今天舉辦首場見面會，場面相當熱絡。（記者盧賢秀攝）

    民進黨基隆市長提名人議長童子瑋（右）今天舉辦首場見面會，場面相當熱絡。（記者盧賢秀攝）

