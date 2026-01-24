柯建銘表態續任黨鞭 吳思瑤：很多優秀同仁要為國會撥亂反正

本屆立法院第4會期將於31日休會，民進黨立院黨團23日行文黨籍立委徵詢參選黨團三長意願，現任總召柯建銘昨表態將登記連任。民進黨立委吳思瑤今（24）日表示，不論協調或票選，民進黨有慣有的機制，也有很多同仁願意為國會撥亂反正，她很期待。（記者廖振輝攝）

吳思瑤今出席馬郁雯競選辦公室成立，會前受訪被問到如何看待柯建銘想續任？吳思瑤說，民進黨有良好體質，也有完備的民主機制，立院黨團運作每個會期末，都會公開徵詢想為黨團承擔責任的人選，過去黨團也都有良好的運作經驗。

她說，現在進入意見徵詢階段，新會期前必然會經過黨內方式，不論是協調或是票選，都是慣有的民主機制，民主這件事情，民進黨很有經驗，也真的有很多優秀同仁，願意在新會期跳出來服務黨團，為國會撥亂反正，她很期待同仁們站出來。

吳思瑤（左三）出席馬郁雯（左四）競選辦公室成立受訪。（記者甘孟霖攝）

