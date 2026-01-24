為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    柯建銘表態續任黨鞭 吳思瑤：很多優秀同仁要為國會撥亂反正

    2026/01/24 13:05 記者甘孟霖／台北報導
    本屆立法院第4會期將於31日休會，民進黨立院黨團23日行文黨籍立委徵詢參選黨團三長意願，現任總召柯建銘昨表態將登記連任。民進黨立委吳思瑤今（24）日表示，不論協調或票選，民進黨有慣有的機制，也有很多同仁願意為國會撥亂反正，她很期待。（記者廖振輝攝）

    本屆立法院第4會期將於31日休會，民進黨立院黨團23日行文黨籍立委徵詢參選黨團三長意願，現任總召柯建銘昨表態將登記連任。民進黨立委吳思瑤今（24）日表示，不論協調或票選，民進黨有慣有的機制，也有很多同仁願意為國會撥亂反正，她很期待。（記者廖振輝攝）

    本屆立法院第4會期將於31日休會，民進黨立院黨團23日行文黨籍立委徵詢參選黨團三長意願，現任總召柯建銘昨表態將登記連任。民進黨立委吳思瑤今（24）日表示，不論協調或票選，民進黨有慣有的機制，也有很多同仁願意為國會撥亂反正，她很期待。

    吳思瑤今出席馬郁雯競選辦公室成立，會前受訪被問到如何看待柯建銘想續任？吳思瑤說，民進黨有良好體質，也有完備的民主機制，立院黨團運作每個會期末，都會公開徵詢想為黨團承擔責任的人選，過去黨團也都有良好的運作經驗。

    她說，現在進入意見徵詢階段，新會期前必然會經過黨內方式，不論是協調或是票選，都是慣有的民主機制，民主這件事情，民進黨很有經驗，也真的有很多優秀同仁，願意在新會期跳出來服務黨團，為國會撥亂反正，她很期待同仁們站出來。

    吳思瑤（左三）出席馬郁雯（左四）競選辦公室成立受訪。（記者甘孟霖攝）

    吳思瑤（左三）出席馬郁雯（左四）競選辦公室成立受訪。（記者甘孟霖攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播