美國最新「國防戰略」報告主張嚇阻中國 吳釗燮：台灣會持續強化國防投資

美國最新「國防戰略」報告主張嚇阻中國，國安會秘書長吳釗燮回應台灣會持續強化國防投資。（吳釗燮X）

美國川普政府繼去年底白宮公布「國家安全戰略」（National Security Strategy, NSS）報告，戰爭部今天接續公布「2026國防戰略」（2026 National Defense Strategy）報告，列舉戰爭部重點工作在於防衛美國本土；在印太地區以實力而非對抗來嚇阻中國；提高美國盟友與夥伴的防務分擔；強化美國國防工業基礎。報告雖然未提及台灣，但國安會秘書長吳釗燮透過社群媒體X認為，美方核心目標在防止中國此類國家主宰印太區域。台灣作為印太區域的關鍵成員，將持續強化國防投資，以嚇阻侵略、維護和平。

報告寫道，印太地區很快將占全球經濟的一半以上，攸關美國國家利益。依照「國家安全戰略」指示，美國將在第一島鏈建立強有力的拒止型防禦（denial defense），並將敦促並協助關鍵的區域盟友與夥伴，為集體防衛承擔更多責任，藉以強化「拒止性嚇阻」 （deterrence by denial），「使各國認知到，和平與克制才最符合其自身利益」。

同時，報告指出，美國將提倡其全球各地的盟友與夥伴達到國防支出占國內生產毛額（GDP）5%的標準，包括核心軍事支出達GDP的3.5%，另加1.5%的安全相關支出。「當盟友做到這點，他們和美國一起，將能部署足以在世界各關鍵地區嚇阻或擊敗潛在對手的軍力，即使面對同時發生的侵略行動亦是如此。」這就是美國在全球以實力促進和平的方式。

對此，吳釗燮指出，美國戰爭部的國家防衛戰略 （NDS） 將核心目標定在防止如中國此類國家主宰印太區域，並要在第一島鏈建構堅實的拒止防禦體系。台灣作為印太區域的關鍵成員，將持續強化國防投資，以嚇阻侵略、維護和平。

