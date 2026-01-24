暗示鄭麗君戰北市？段宜康：大家心裡有數

參加民進黨台北市議員選舉黨內初選的前主播馬郁雯（中）24日成立競選辦公室，前立委段宜康（右）出席為其披彩帶、授戰旗。（記者廖振輝攝）

今年底將進行地方九合一選舉，各界關注民進黨台北市長候選人人選，前立委段宜康今（24日）公開受訪，喊話支持者別著急，人選可能有重要任務在身。媒體問他是否指行政院副院長鄭麗君？段宜康語帶玄機稱「大家心裡有數」。

前主播馬郁雯投入民進黨中正、萬華區市議員初選，今成立競選辦公室，吳思瑤、段宜康以及陸委會副主委梁文傑等人都到場力挺。對於台北市長母雞人選，段宜康說，民進黨推出的台北市長候選人攸關議會席次的消長，這個人選要夠強，對台灣縣市長選舉也至關重要，期待黨能夠推出最強候選人。

請繼續往下閱讀...

不過他也喊話支持者，拜託請不要著急，因為這個人選現在可能有更重要的任務要完成，請大家耐心期待，也希望這個人選能答應代表民進黨在首都參選；媒體追問是否指鄭麗君？段宜康說：「我想大家心裡都有數吧。」

吳思瑤也說，民進黨在首都要派出最強棒，大家心有所屬、萬眾期待的人選，她想大家都非常清楚，這場選戰不只帶動北市選舉爭取議會席次，首都選舉在台灣政治更是至關重要，希望回到政策論述、市政願景，甚至結合國家發展，台北市過去26年來市政讓人搖頭，希望有新氣象讓不同政治思維帶入市政，不只選票上有好成果，最好的人選要有政策能量、中央視野，更能帶入國際的更高格局新思維，「這個好人選，相信大家想的跟思瑤一樣」。

媒體也問，在中正萬華區如何擴大「坐三望四」？段宜康說，候選人產生後，大家要齊心協力、同舟共濟，只有單獨候選人當選沒有力量，還是要爭取更多席次才能發揮團隊戰力。

馬郁雯說，現任議員過去有服務根基，在初選不用太擔心，而這次民進黨新人人才濟濟，爭取中間選民的支持對她很重要，她也認為理念的交換很重要，而團結護台灣是現在的大方向，會全力以赴爭取不同顏色的支持。

另外，媒體也問馬郁雯與新潮流未來合作計劃？馬郁雯說，在地方選舉要深入基層，過去這段時間她站路口、市場也深入家戶，對於派系她不太了解，就是全力以赴爭取支持最重要。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法