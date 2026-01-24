國民黨提案要卓榮泰辯論！周軒曝草案傻眼：傻傻跟上黃國昌

行政院長卓榮泰。（資料照，行政院提供）

國民黨團昨日提案，要與行政院長卓榮泰進行電視辯論，提案逕付二讀。政治工作者周軒今日在臉書貼出國民黨所提的草案事項，無奈表示，當以為國民黨已經無可救藥的時候，國民黨總是可以不停刷新自己的下限。他也嘆，黃國昌為了救自己的聲量，每天嘴巴上掛著「賴清德、卓榮泰」，結果國民黨還傻傻的跟上，「你們哪一個人可以玩得過黃國昌？」

國民黨團昨於立法院會提案，就總預算中「新興資本支出及新增計畫部分」，於電視台舉行3場全國轉播的辯論會，由「國民黨三長VS行政院三長」方式進行。院會依黨團共識，將國民黨團的提案逕付二讀，交付黨團協商，並由國民黨團負責召集協商。

周軒今日在臉書貼出國民黨黨團昨天在立法院院會的提案，他批評，堂堂立法院第一大黨，不思進取，整天跟著只有8席的民眾黨後面走，黃國昌為了救自己的聲量，每天嘴巴上掛著「賴清德、卓榮泰」，為的是什麼？不就是撐到後面拿來找國民黨談判，換自己的政治籌碼，挖國民黨的牆角？「結果國民黨還傻傻的跟上，你們哪一個人可以玩得過黃國昌？」

周軒說，更不要提國民黨掌握全立法院8個委員會的召委，院長副院長都他們的，立法院要怎麼運作，是舉手表決還是表決器表決，是可以發言還是不能發言，案子能不能三讀通過，不都國民黨說的算？「然後你們還要提這種案子，立法委員跟行政院到電視台公開辯論？我就問立法院現在是沒有電視跟網路直播嗎？國民黨的立委是沒有問政能力嗎？」

最後，周軒也嗆：「預算不敢付委，不履行立法委員審查預算的職責，淨想一些昏招，『了然啊』國民黨。」

