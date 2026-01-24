鄭麗文金主要藍委對美「硬起來」？他嘆笑聲中把台灣推向懸崖

於外傳「CK楊」楊建綱是背後金主，國民黨主席鄭麗文曾經受訪回應表示，她是向楊請益經濟治國、藍白合等政黨整合問題，不懂為何有人要放話。（資料照）

國民黨中央與立法院黨團昨日舉行餐敘，去年黨主席選舉期間支持國民黨主席鄭麗文的傳聞金主、綽號「CK楊」的異康公司董事長楊建綱也在現場，外傳他喊話藍營立委對美國壓力「硬起來」。數位創作者許政維表示：「那場餐敘上的笑聲，笑得正是那個被他們親手推向兵凶懸崖的台灣。」

「當全場哄堂大笑的時刻出現時，通常意味著有人無意中說出了房間裡的大象。」許政維今日在臉書引述媒體報導指出，楊建綱在餐敘上質問藍營立委「台積電有捐政治獻金給你們嗎？」那聲集體的笑聲暴露的並不是台積電不懂感恩，而是國民黨領導階層深層的心理扭曲。​這群人此時此刻的笑聲，聽在耳裡格外刺耳，因為這份心態掩蓋了一個正在發生的危險事實：國民黨正在系統性地切斷台灣在地緣政治上僅存的兩條生命線。

許政維指出，藍白陣營已經第八度在程序委員會封殺軍購特別條例。他們不是在委員會裡實質審查、刪減預算，而是直接把案子堵在門口，連討論的機會都不給。而軍事防衛不是去超市買菜，今天的延宕，換來的是明天的無力回天。當中共在三年半內進行第七次圍台軍演，國民黨此時的封殺行為，究竟是在替民眾看緊荷包，還是在替對岸站崗，答案不言而喻。​

許政維說，更荒謬的是，這群人一邊在軍事上自我解除武裝，一邊在經濟上試圖搞「鎖國」。楊建綱把台美關係形容為「生前契約」，主張推動什麼「半導體晶片對外投資國安保護條例」，這種論調乍聽之下是在保護產業，實則是在製造一座孤島。全球半導體供應鏈正在重組，台積電赴美是為了貼近市場與分散風險的商業戰略，但在國民黨眼中，這成了「被掏空」。他們提出的解方竟然是用立法手段強行限制企業投資，這無異於要將台積電從全球體系中剝離。

「試想一下，如果國民黨的戰略成真：一方面我們買不到足以自保的武器，另一方面我們的護國神山因為人為鎖國而被全球供應鏈邊緣化。當軍事與經濟這兩條連結美國與民主陣營的纜繩都被斬斷時，台灣剩下的戰略縱深是什麼？」許政維說，唯一的選項，就只剩下對岸那個虎視眈眈的極權體制。

許政維表示，楊建綱勉勵在野黨要對美國「硬起來」，這話說得激昂，卻顯得無比空洞。拿什麼硬起來？靠一支裝備無法更新的軍隊？還是靠一個被政治力綁架、失去靈活度的半導體企業？把談判籌碼當作人質來宰殺，這不叫外交手腕，這叫自殺。

​許政維指出，最令人震驚的，還不是這些荒腔走板的政策，而是國民黨副主席李乾龍竟然提議要將這種金主干政「制度化」。國民黨希望未來能建立慣例，讓這種所謂的「智庫」（金主爸爸）與黨團交流常態化。這意味著，未來像「CK楊」這樣的政治金主，不需要再躲在陰影裡，他們可以堂而皇之地坐在指導席上，用「論述」包裝利益，直接對立法委員下指導棋。​許政維最後也說，「​那場餐敘上的笑聲，笑的正是那個被他們親手推向兵凶懸崖的台灣。」

對於外傳「CK楊」楊建綱是背後金主，國民黨主席鄭麗文曾經受訪回應表示，她是向楊請益經濟治國、藍白合等政黨整合問題，不懂為何有人要放話；國民黨書記長羅智強表示，楊並不是說要對美國強硬，而是指國民黨站在監督政府和捍衛民生預算，以及捍衛台灣利益跟中華民國的這件事情上要強硬一點。

