教育部推轉型正義新策略 大學領各級學校「大手牽小手」破阻礙

辜寬敏基金會等多個公民團體今天舉辦「走囉！2026 轉型正義教育論壇」，受邀與會的教育部次長朱俊璋表示，教育部近期與多所大學達成初步共識，規劃由大學擔任縣市的平台，採取「大手牽小手」模式，由大學端帶領各級學校共同參與，有效跳過可能的行政阻礙，改以更具策略性的方式推動轉型正義。

辜寬敏基金會、台灣教授協會、人本教育基金會、臺灣青年民主協會、台灣青年世代共好協會、台灣親子共學教育促進會、台灣人權促進會、陳文成博士紀念基金會等公民團體今天上午舉辦「走囉！2026 轉型正義教育論壇」，討論主題包含「教育場域裡的轉型正義」、「辨識校園場域裡的威權」，以及「教室外的轉型正義」。

辜寬敏基金會王美琇致詞提到，校園內在推行轉型正義教育工作的第一線老師非常辛苦且孤軍奮戰，不僅要面對校方、行政單位、甚至是家長的壓力，期許教育部善用行政權，給予老師更大支持，讓他們推動轉型正義教育時更理直氣壯。

朱俊璋表示，教育部作為推動校園轉型正義的窗口，仍有幾個需要努力之處。首先，多數轉行教育屬「點狀式」推廣，沒有平台把大家串連；其次，課程或營隊結束後，缺乏對熱血師生的持續追蹤與輔導，導致火苗難以擴散；第三，社會及校園內仍存在許多不理解。

對於前述困境，他說，教育部借鏡「大學社會責任實踐（University Social Responsibility，USR）計畫」模式，在近期的大學校長會議中，與多所大學達成初步共識，未來教育部將透過大學建立縣市的平台，採取「大手牽小手」策略，由大學帶動周邊各級中小學，跳過部分可能不理解或有些干擾的行政單位。

朱俊璋表示，今年教育部推動轉型正義會走到下一個階段，教育部科長職以上的主管，接下來將到景美園區召開擴大部務會議，並透過導覽讓同仁更清楚這件事情的重要性，接下來也會安排到綠島人權園區深刻體驗。

他強調，教育部期待透過這樣的方式讓下一代知道，台灣的民主得來不易，他們不是要持續揭傷疤或製造創傷，而是要記住、認識，才能負責任地避免這個事情再發生。

