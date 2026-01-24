民調急追、年輕族群勝出 何欣純：對手是誰不是重點

何欣純民調急起直追， 更在年輕族群勝出，她說，「對手是誰，不是重點」，感謝年輕人看到她的努力，將再為年輕人提出想望的政策。（記者蔡淑媛攝）

民進黨已提名立委何欣純參選下屆台中市長，反觀藍營在台中市長的提名難產，藍營立委楊瓊瓔、立院副院長江啟臣仍協調未果，有媒體的民調顯示何欣純正急起直追中，與江啟臣、楊瓊瓔的差距有縮小之勢，何在年輕人的民調也有領先；對此，何欣純表示，「對手是誰？不是重點」，感謝年輕人看到她的努力，她會提出年輕人期待的政策，走遍基層、傾聽民意，與市民一起成長、大步向前。

對於藍營的台中市長提名未定，楊瓊瓔與江啟臣陷入「姊弟之爭」，這是否是民進黨「超車」的機會？何欣純今天參加市議員何文海舉行的親子拔蘿蔔田園嘉年華會，她受訪表示，這剛好可以讓市民好好思考，選市長應該是要讓市民認同，「不是給政黨、派系認同」，她當市長一定會傾聽民意、以市民為依歸，她已陸續提出讓市民有感的政見，包括普發現金、延續老人健保補助、擴大敬老愛心卡使用範圍、公私立學童營養午餐免費等政策，努力認真做實事，為市民解決問題。

請繼續往下閱讀...

何欣純說，「對手是誰？不是重點」，她希望走遍基層、傾聽不同市民的心聲，做出解決問題的政策，台中是全國人口第二大的城市，值得更好、更進步、接地氣的治理模式，「市長換何欣純，打造欣欣向榮的城市。」

何文海指出，國民黨的派系無法整合，楊瓊瓔、江啟臣雙方的支持者在網路已互相攻擊，國民黨目前是分裂的狀態，兩邊對立嚴重，這也是民進黨的機會，讓選民可了解民進黨參選人的努力與政策。

何欣純今天週六行程滿檔，一早在南屯參與親子拔蘿蔔嘉年華、接著到北屯南興宮參與市議員曾朝榮舉行的「欣欣向榮」傾聽市民心聲座談，下午出席萬春宮起駕苗栗後龍山邊媽祖會香，晚上再與市議員施志昌舉行座談會；她說，下午參與媽祖的會香，希望能跟媽祖Women's Talk，找出為台中做更多事的好方法，讓她更有力量為台中打拚。

何欣純參加何文海舉辦親子拔蘿蔔田園嘉年華，拔出好彩頭。（記者蔡淑媛攝）

何欣純與小朋友一起拔蘿蔔。（記者蔡淑媛攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法