    政治

    藍營初選蔡宗智勝出 挑戰綠營現任南投名間鄉長陳翰立

    2026/01/24 12:31 記者張協昇／南投報導
    南投縣名間鄉長選舉，國民黨黨內民調初選出爐，由現任議員蔡宗智（左2）勝出。（國民黨南投縣黨部提供）

    南投縣名間鄉長選舉，國民黨黨內民調初選出爐，由現任議員蔡宗智（左2）勝出。（國民黨南投縣黨部提供）

    南投縣名間鄉長選舉，國民黨現任縣議員蔡宗智及因違反國籍法遭內政部解職縣議員職務的中配史雪燕均表態參選，經辦理黨內民調初選，國民黨南投縣黨部今（24日）公布由蔡宗智勝出，挑戰尋求連任的民進黨籍鄉長陳翰立。

    國民黨南投縣黨部主委游顥，邀集名間鄉長初選參選人蔡宗智、史雪燕，在地方人士陳宜劍見證下，宣布民調初選結果。游顥表示，此次民調委託兩家民調公司同時進行電話民調，採政黨對比85%、黨內互比15%進行評分，最終由蔡宗智勝出，國民黨將全力支持蔡宗智參選名間鄉長，史雪燕事後也展現君子風範，表示將與蔡宗智攜手合作，力拚綠地變藍天。

    現任名間鄉長陳翰立則表示，首先他要恭喜昔日議會同仁蔡宗智在黨內初選勝出，這代表有不少支持者對他的期待，惟他現在的角色還是鄉長，把鄉親交付的工作做好，是最重要事。尤其名間鄉正面臨垃圾焚化爐施設的重大公共議題，牽涉環境、鄉親健康與長遠發展，立場清楚，大家才有辦法好好討論，民調會過去，鄉親的生活每天都在，不管是哪一位有志參選的人，都應該清楚說明自己對地方環境與鄉親健康的看法，才是對名間人最基本的尊重。

    南投縣民進黨籍名間鄉長陳翰立尋求連任。（記者張協昇攝）

    南投縣民進黨籍名間鄉長陳翰立尋求連任。（記者張協昇攝）

