    首頁 > 政治

    藍營金主「CK楊」要藍委對美硬起來 沈伯洋批：放大中國敘述喜事喪辦

    2026/01/24 12:06 記者陳政宇／台北報導
    民進黨立委沈伯洋。（資料照）

    異康公司董事長、綽號「CK楊」的藍營金主楊建綱昨與國民黨高層及立委餐敘，呼籲藍委應在軍購、對美關稅等議題強化論述，面對美國壓力更必須硬起來。對此，民進黨立委沈伯洋今（24日）表示，楊以不實訊息放大中國敘述，國民黨把喜事當喪事辦，非常丟臉。

    據指出，楊建綱昨天於餐敘中質疑，軍購特別條例未符建案程序，例如過去須成立「武獲室」辦理；並稱1.25兆元是武器採購，加上後勤維修，推估未來光每年的年度國防預算高達1.4兆元，幾乎佔歲出五成，恐造成排擠效果。楊也聲稱，國民黨當年執政時帶來的台積電及半導體產業鏈，民進黨卻無條件協助美國成為半導體最大競爭者。

    對此，立法院外交及國防委員會成員沈伯洋接受本報訪問直言，楊建綱的說法完全是放大中國相關的敘述。首先是軍購所佔比例，完全沒有楊所講的那麼高，這完全是一個不實消息；其次，楊對於軍購內容非常不了解，也不知道增強國防對台灣的重要性，甚至故意誤導重要的政治人物，將其闡述為商人利益。

    沈伯洋續指，最難看的是楊建綱對台積電的看法，任何企業到海外投資就表示其發展蒸蒸日上，例如美國運通銀行來台設點，不會因此變成「台灣運通」；所以，台積電進行全球佈局對其本身是好事，且其市場很大一部分在美國，在美設廠並建立相關聚可以降低成本。

    「國民黨把喜事當喪事辦，非常丟臉！」沈伯洋說，大家從股市、台積電股票就能知道，市場是如何看待台積電；而國民黨這種故意的做法，慢慢會被人民識破是在胡扯，甚至造成後座力，大家會檢視國民黨過去的言論，以及國民黨這一年來對關稅和台積電做了多少騙術，人民會看在眼裡。

    沈伯洋強調，國民黨此時講「軍購根本不必要」、靠他們就可以兩岸和平等說法，人民就會開始懷疑，因為他們從頭到尾都在說謊。

