「CK楊」要藍委對美硬起來？羅智強澄清：他是說捍衛台灣利益要強硬

國民黨立委羅智強。（資料照）

立法院國民黨團昨天在台大醫院國際會議中心舉辦餐敘，會中邀請藍營金主、異康公司董事長、藍營金主楊建綱（CK楊）分析近日台灣國際情勢。媒體報導楊建議面對美國壓力，在野黨必須硬起來，對此，國民黨書記長羅智強表示，楊並不是說要對美國強硬，而是指國民黨站在監督政府和捍衛民生預算，以及捍衛台灣利益跟中華民國的這件事情上要強硬一點。

國民黨團14日通知黨內立委，黨團於23日中午台大庭園餐廳2樓202廳舉行座談會，針對國內外重大政經情勢交換意見。

羅智強表示，昨天楊董事長分享的意見 不僅有建設性，也算蠻完整的，從現在台灣面臨的挑戰、美中台關係的鉅變 ，一直到當前產業會面臨的危機 以及立法院現在面對的攻防，講解的都還蠻有深度的。

不過，羅智強強調，媒體報導楊要國民黨對美國態度強硬，楊並沒有這樣說。他是說，國民黨站在監督政府和捍衛民生預算，以及捍衛台灣利益跟中華民國的這件事情上要強硬一點，並不是說要對美國強硬，而是今天在捍衛台灣利益跟捍衛中華民國的立場上態度要強硬。

吳宗憲表示，CK楊在餐敘分析台灣和國際情勢，但並非在擋軍購。而是表達軍購過去應該是依照「武獲室」（海軍司令部武器系統獲得管理室）來去執行，不是隨便黑箱作業，武器的採購應該是由專業的人來去評估國家需要什麼樣的武器，不應該像是我國潛艦或是對美軍購，都搞得不清不楚，或是指定特定廠商，而是應該要由武獲室來去做執行才對。楊從頭到尾並沒有說不要增強國防，只是強調執行的方式要合理。

吳宗憲表示，楊也有提到，國家的發展應該要更重視民生，讓觀光、醫療、產業等更蓬勃發展，而蓬勃發展也會讓國家更安全。一個地方的民生或是風險降低，就會吸引很多外國來的投資，讓本國的觀光醫療等民生產業和服務業往上提升，不但可以讓台灣安全，人民也會有錢。

吳宗憲說，楊也有提到，我們現在台積電送走了以後，要怎麼幫台灣找到下一個護國神山，譬如說AI產業還是什麼產業。

吳宗憲表示，楊的分析和觀點蠻有趣的，他沒有聽到任何比較尖銳或意識形態的用語。

