為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    與賴瑞隆互動少？陳其邁：網友KUSO 不要當成新聞

    2026/01/24 11:32 記者葛祐豪／高雄報導
    陳其邁（中）今天出席高捷活動，賴瑞隆全程緊跟。（記者葛祐豪攝）

    陳其邁（中）今天出席高捷活動，賴瑞隆全程緊跟。（記者葛祐豪攝）

    民進黨高雄市長初選落幕後，出線的賴瑞隆連日與市長陳其邁的互動，引起外界關心，藍營則見縫插針，稱有網友發現兩人互動少；對此，陳其邁今（24日）受訪強調，網友的KUSO，不要把它當成是新聞。

    有網友發現，賴瑞隆日前出席宮廟活動時，與市長陳其邁的互動不多，反而陳其邁跟國民黨提名的柯志恩在聊天，質疑是否是因陳其邁初選挺邱議瑩，導致初選後尚無法整合團結。

    陳其邁今天出席高雄捷運活動接受聯訪時，有媒體詢問「最近好像有網友發現，您跟賴瑞隆一起出席宮廟活動的時候，互動比較少一點？」

    對此，陳其邁回說「我想這個笑笑就好了，這種做文章的，或者是網路上的這種網友的 KUSO，不要把它當成是新聞，這個看看就好」；一旁的賴瑞隆聽見問題則莞爾一笑。

    媒體又追問「有媒體報導說，新潮流的金主都轉向柯志恩，市長怎麼看？」陳其邁則說「我不曉得有什麼金主」；賴瑞隆則笑而不答。

    根據記者觀察，今天的高捷活動，陳其邁其實與賴瑞隆的互動不少，兩人在台上也常交頭接耳的談話，賴瑞隆則全程緊跟陳其邁，想破解外界的傳言。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播