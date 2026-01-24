與賴瑞隆互動少？陳其邁：網友KUSO 不要當成新聞

陳其邁（中）今天出席高捷活動，賴瑞隆全程緊跟。（記者葛祐豪攝）

民進黨高雄市長初選落幕後，出線的賴瑞隆連日與市長陳其邁的互動，引起外界關心，藍營則見縫插針，稱有網友發現兩人互動少；對此，陳其邁今（24日）受訪強調，網友的KUSO，不要把它當成是新聞。

有網友發現，賴瑞隆日前出席宮廟活動時，與市長陳其邁的互動不多，反而陳其邁跟國民黨提名的柯志恩在聊天，質疑是否是因陳其邁初選挺邱議瑩，導致初選後尚無法整合團結。

陳其邁今天出席高雄捷運活動接受聯訪時，有媒體詢問「最近好像有網友發現，您跟賴瑞隆一起出席宮廟活動的時候，互動比較少一點？」

對此，陳其邁回說「我想這個笑笑就好了，這種做文章的，或者是網路上的這種網友的 KUSO，不要把它當成是新聞，這個看看就好」；一旁的賴瑞隆聽見問題則莞爾一笑。

媒體又追問「有媒體報導說，新潮流的金主都轉向柯志恩，市長怎麼看？」陳其邁則說「我不曉得有什麼金主」；賴瑞隆則笑而不答。

根據記者觀察，今天的高捷活動，陳其邁其實與賴瑞隆的互動不少，兩人在台上也常交頭接耳的談話，賴瑞隆則全程緊跟陳其邁，想破解外界的傳言。

