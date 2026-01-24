今年總預算被藍白卡關 行政院人事總處憂AI培訓受阻

今年度中央政府總預算案被藍白卡關，尚未在立法院付委審議，行政院人事總處表示，今年度人事總處新興計畫27.53億元，若預算無法順利通過，恐嚴重延宕國家數位轉型進程，盼立法院能儘速審議總預算。（資料照）

今年度中央政府總預算案被藍白卡關，尚未在立法院付委審議，行政院人事總處表示，今年度人事總處新興計畫27.53億元，包含智慧永續人資發展計畫、AI政府領航人才發展計畫等，若預算無法順利通過，恐嚴重延宕國家數位轉型進程，盼立法院能儘速審議總預算。

行政院會去年通過「115年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表」，送立法院審議。受新版財劃法釋出財源給地方的影響，今年度歲入共編列2兆8623億元，較去年度大幅減少3025億元。歲出編列則為3兆350億元，當中8318億元用於社會福利、5566億元用於教育科學文化、5488億元用於國防、4275億元用於經濟發展。不過，今年度總預算案目前尚未交付立法院各委員會審查。

人事總處表示，今年度新興計畫，包含「智慧永續人資發展計畫」及「AI政府領航人才發展計畫」等新興計畫，如預算無法順利通過，將影響智慧人資永續發展、AI公務種子人才培訓及實體智慧學習場域之佈建，將嚴重延宕國家數位轉型進程。

人事總處指出，另為因應少子女化現象，鼓勵生育政策，以提供家庭經濟支持，減輕育兒負擔，依行政院「我國少子女化對策計畫2.0」，針對公保被保險人請領生育給付金額未達10萬元時，發給差額補足至10萬元，至關重要，請立法院儘速審查及通過今年度中央政府總預算。

