    首頁 > 政治

    童子瑋市場發春聯 將提交通政見改善通勤族便利性

    2026/01/24 11:29 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆市議長童子瑋（左二）到成功市場發送春聯。（記者盧賢秀攝）

    將代表民進黨參選基隆市長的議長童子瑋，今天上午前往成功與仁愛市場發送「隆馬舞春」春聯與紅包袋，祝攤商和民眾馬年大賺錢、「隆馬舞春」。

    針對日前在台北轉運站發送暖暖包遭台北市政府公共運輸處發新聞稿，指轉運站須恪守行政中立一事，童子瑋強調，他事先徵得站務人員同意後，才發送暖暖包，只要標準一致他都會配合，未來他也提出交通政見，改善通勤民眾的方便性。

    童子瑋今天與市議員鄭文婷到成功市場和仁愛市場發送春聯與紅包袋，他與攤商互動很熱絡，有的是同學的父親或同學的阿公，民眾看到他來送春聯都笑得開心，有的民眾還豎起大拇指。

    童子瑋表示，這段時間持續在各個地點、不同的族群發送暖暖包，關心民眾，今天到市場發送春聯，與各個族群的民眾多接觸、多認識，讓民眾感受到他的關心，也會持續提出一些相關的政見，改善市民的生活。

    對於日前台北轉運站發送暖暖包關心通勤族，台北市公共運輸處昨晚發新聞稿，指公共場所須恪守行政中立一事，童子瑋表示，事前徵詢過站務人員，為求謹慎，並拍攝文宣內容，獲得同意後才前往轉運站發送暖暖包，他表示，只要台北市政府標準一致，他會配合辦理，今天來發春聯，和氣生財，他也不說批評的話。

    他表示，這些年沒有看到具體做法改善通勤民眾的方便性，他在過年前提出交通政見，來改善通勤族的方便性。

    基隆市議長童子瑋（左）到成功市場發送春聯，攤商笑得很開心。（記者盧賢秀攝）

