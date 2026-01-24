「台灣革命共產黨」是台派免驚？ 顏擇雅：中共向來只看「有無利用價值」

陸委會發言人梁文傑。（資料照）

「台灣革命共產黨」近日成立，宗旨宣稱要推翻中華民國（ROC）統治階級。陸委會發言人梁文傑回應，政黨可以主張共產主義，到目前為止，可把它視為一個思想性社團。對此，作家顏擇雅表示，梁文傑關於「台灣革命共產黨」的發言，許多人叫好，但有幾點我不同意。

顏擇雅今日於臉書發文提及，梁文傑說，中共對於托派組織追殺至今，因此托派組織不可能成為在地協力者。好像思想純度是在地協力者的必要條件似的。我認為梁文傑在此輕忽了中共一貫的「沒固定原則，因地制宜，因時制宜」（李怡《失敗者回憶錄》p.150）。「中共要不要利用你，主要是看你有沒利用價值，思想沒那麼重要的。要不要給妳『托派』標籤，也是中共說了算，不是梁文傑」。

梁文傑也說，「會成為在地協力者的，沒有一個例外，都是為了利益，沒有因為理念」。我認為這句視野太小了，沒把中共黨史整個放進來看。1949年前的章伯鈞、羅隆基，也就是民盟（中國民主同盟），不就是「在地協力者」？1997年主張「民主回歸」的香港人也是。他們就是天真，並不是為利益，對中共助力反而更大。

顏擇雅認為，「又，梁文傑現在沒看到為理想的『在地協力者』，並不表示他們不存在。前不久去馬場町給吳石獻的花，多數是來自台灣人」。「台灣革命共產黨」不是想推翻中華民國統治階級嗎？只要把這個「統治階級」重新定義為民進黨，跟中共不就一拍即合? 你是中共，會不想利用嗎？

也有人說「台灣革命共產黨」是台派所以不值得擔心。問題是，台派與統派分道揚鑣是解嚴之後的事。老一代沒分那麼清楚，因為都反國民黨。例如作家與社會運動者楊逵，今日紅統們總認定他是統派，但他也非常台，所以應該算是台派兼統派。成為中共黨員的霧峰林家子弟林正亨也算（也就是既主張台灣自治，又心向祖國）。「因此，我一向不認為台派被中共利用，或與統派合流，有那麼不可能」。

我們知道台灣最早的台獨主張者就是日治時期的台灣共產黨，謝雪紅那批人。但這些人在1945年後就大批加入中國共產黨。所以，今日我們所認知的台派統派之間的矛盾，在歷史上並非必然。

顏擇雅指出，「以上，不表示我主張那些年輕人應該被國安單位監視。他們的言論自由、集會自由，我都是100％支持的。我只是覺得反共陣營在論述上面必須更加把勁，才能對抗新起的親共思想，如此而已。」

一名網友看到貼文後留言說「雖然妳說得都對，但搞不好陸委會對這個團體的掌握度比你我還高。「在地協力者」是關鍵字，會有些跡象，正確做法是有證據即時處理不需要靠捕風捉影」，顏擇雅也回覆「當然。我們不應該補風捉影神經兮兮，但也不該抱著『台派就沒問題』或『托派就不可能被利用』這種膚淺的安全意識。我們就正視這些年輕人對共產主義的信仰，並嘗試去同理其不滿，跟他們對話，看有沒可能回應其訴求，或反駁其主張」。

