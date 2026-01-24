為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    綠營彰縣議員第七選區3搶2 預計民調決生死

    2026/01/24 11:12 記者顏宏駿／彰化報導
    李俊諭（左起）、江熊一楓、陳似梅。（資料照）

    民進黨彰化縣黨部日前完成2026年地方公職人員選舉登記作業，因多個選區出現登記超額情形，縣黨部近日陸續完成部分協調並拍板相關處理方式，其中又以第七選區（北斗、溪州、埤頭、田尾）最具戲劇性，預料將採民調提名。

    該區民進黨只提名2人，上屆綠營分別有李俊諭、江熊一楓，及黃盛祿以無黨籍參選，最後開票結果，只有李俊諭勝出，江熊一楓淪為落選頭，黃盛祿選情也開高走低。

    本屆江熊一楓想捲土重來，但去年底因捲入詐領助理費案被羈押，成為選情變數，由於該區綠營有當選2席的實力，若民進黨只提名1人，將衝擊縣長、鄉鎮長的選票。黃盛祿的太太陳似梅挺身參選，而被羈押在看守所的江熊一楓仍不放棄參選，她透過律師見面的機會，登記領表參選，惟上面的簽名字跡卻有明顯差異，一度引發爭議，22日黨部開會，認定簽名有效。

    該區便由李俊諭、江熊一楓、陳似梅三人搶2席提名的機會，目前3人都無意退讓，未來勢必要由民調決勝負。

    李俊諭是綠營老將，實力堅強；江熊一楓至今仍關押看守所，她選民服務做得徹底，助理費案是否衝擊她，交給選民公決；陳似梅過去大罷免和吳音寧選立委都大力投入，又有黃盛祿在背後支持，實力亦不容小覷。

