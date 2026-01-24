為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    何欣純來勢洶洶民調拉近 江啟臣迎山邊媽祈福：認真參考、調整步伐

    2026/01/24 12:50 記者許國楨／台中報導
    江啟臣（左三）今天到南屯萬和宮迎接「山邊媽祖」遶境祈福。（記者廖耀東攝）

    江啟臣（左三）今天到南屯萬和宮迎接「山邊媽祖」遶境祈福。（記者廖耀東攝）

    今年底的台中市長選戰，民進黨已定於一尊、由立委何欣純披掛上陣；國民黨仍陷入立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔的「姐弟之爭」，有民調指江啟臣領先何欣純的差距已有縮小趨勢；對此，江啟臣表示，任何民調都會認真參考，作為發現缺失、調整步伐的依據。

    江啟臣今天上午先到南屯萬和宮迎接「山邊媽祖」遶境祈福，隨後轉往南屯市場發放春聯、與民眾互動，逐一向攤商與採買民眾握手，不少人熱情高喊「副院長凍蒜」、「市長凍蒜」，他都面帶微笑回應、頻頻致謝。

    針對民調，江啟臣回應說，每份民調都值得重視，可用來檢視自身的不足、調整競選節奏與方向，身為民意代表都應傾聽民意，長期累積的行動與服務，才是最踏實、最重要的基礎。

    談到迎接「山邊媽祖」的心願，他指出，祈求風調雨順、國泰民安，也希望「馬到成功、馬上幸福、金榜題名」，媽祖文化在台灣不只是宗教信仰，更是連結地方、凝聚人心的文化力量。

    江啟臣隨後轉往南屯市場發放春聯、與民眾互動。（記者廖耀東攝）

    江啟臣隨後轉往南屯市場發放春聯、與民眾互動。（記者廖耀東攝）

    市場內人潮絡繹不絕，江啟臣逐一向攤商與採買民眾握手致意。（記者廖耀東攝）

    市場內人潮絡繹不絕，江啟臣逐一向攤商與採買民眾握手致意。（記者廖耀東攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播