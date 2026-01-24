何欣純來勢洶洶民調拉近 江啟臣迎山邊媽祈福：認真參考、調整步伐

江啟臣（左三）今天到南屯萬和宮迎接「山邊媽祖」遶境祈福。（記者廖耀東攝）

今年底的台中市長選戰，民進黨已定於一尊、由立委何欣純披掛上陣；國民黨仍陷入立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔的「姐弟之爭」，有民調指江啟臣領先何欣純的差距已有縮小趨勢；對此，江啟臣表示，任何民調都會認真參考，作為發現缺失、調整步伐的依據。

江啟臣今天上午先到南屯萬和宮迎接「山邊媽祖」遶境祈福，隨後轉往南屯市場發放春聯、與民眾互動，逐一向攤商與採買民眾握手，不少人熱情高喊「副院長凍蒜」、「市長凍蒜」，他都面帶微笑回應、頻頻致謝。

請繼續往下閱讀...

針對民調，江啟臣回應說，每份民調都值得重視，可用來檢視自身的不足、調整競選節奏與方向，身為民意代表都應傾聽民意，長期累積的行動與服務，才是最踏實、最重要的基礎。

談到迎接「山邊媽祖」的心願，他指出，祈求風調雨順、國泰民安，也希望「馬到成功、馬上幸福、金榜題名」，媽祖文化在台灣不只是宗教信仰，更是連結地方、凝聚人心的文化力量。

江啟臣隨後轉往南屯市場發放春聯、與民眾互動。（記者廖耀東攝）

市場內人潮絡繹不絕，江啟臣逐一向攤商與採買民眾握手致意。（記者廖耀東攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法