秦慧珠籲蔣萬安替民眾黨站台要謹慎 許甫：柯文哲、黃國昌才是最強母雞

面對年底大選，國民黨、民眾黨朝向「藍白合」方向前進，不過國民黨北市議員秦慧珠日前則提醒市長蔣萬安，未來假設幫民眾黨議員參選人站台一定要謹慎。民眾黨松信選區議員參選人許甫今（24）日出席活動表示，對他而言，創黨主席柯文哲、黨主席黃國昌，以及無私奉獻的志工團們就是他的最強母雞。

台北市長蔣萬安被視為國民黨議員與議員參選人的最強母雞，目前「藍白合」的情勢下，不少藍營參選人都擔憂未來蔣萬安協助民眾黨參選人站台恐衝擊選情。

許甫上午出席松山區中正里寒冬送暖活動，面對媒體問及藍白合議題。許甫說，天下沒有白吃的午餐，在爭取最多選票支持下，也需要維持民眾黨的政黨主體性、核心價值。

許甫認為，蔣萬安市長當然是國民黨議員還有議員參選人的最強母雞，凡事都是自然就好，，對他而言，他的最強母雞就是創黨主席柯文哲，以及黨主席黃國昌，還有最強的這些無私奉獻的志工團們，就是他們的最強母雞。

未來是否會邀請蔣萬安市長站台？許甫也表示，其實先前都一直在提到的說，未來如果他有辦一些跟市民朋友的交流活動，那蔣萬安是這個台北市的大家長，若認同這樣子的活動，然後也支持跟市民交流的話，如果蔣萬安市長願意來的話，他們當然是很歡迎、樂意。

許甫也強調，現在要先喚醒民眾黨在松信的核心支持者出來投票，接著表現出客觀理性、務實的態度，讓中間選民也認同我們，在議員多席次的選舉，每個人表現出最好的一面就可以獲得選民的認同，進而獲得勝選勝利。

