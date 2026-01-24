柯建銘表態續拚民進黨團總召 王世堅盼交棒年輕一輩

民進黨團總召柯建銘（圖左）、立委王世堅（圖右）。（資料照，本報合成）

本屆立法院第4會期將於31日休會，民進黨立院黨團23日行文黨籍立委徵詢參選黨團三長意願，現任總召柯建銘昨表態將登記連任。對此，民進黨立委王世堅今（24日）開第一槍說希望柯能夠交棒，讓年輕一輩的立委接棒，對朝野溝通協調能有更順暢的做法。

民進黨團昨天徵詢第十一屆第五會期黨團三長參選意願，登記時間至30日下午5時截止。根據黨團組織規程，總召任期1年，連選得連任，黨團成員任立法委員達三屆以上者，為當然候選人。幹事長及書記長任期半年，連選得連任，黨團成員任立法委員達二屆以上者，得為候選人。

去年大罷免後，民進黨內湧現追究責任的聲浪，並醞釀連署全面改選黨團幹部，尤以黨團總召一職最受矚目。柯建銘昨表態將登記新會期總召，改選議題再掀討論。

對於柯建銘適任與否，王世堅今天出席電器展時受訪直言，希望柯能夠交棒，讓年輕一輩的立委能夠接棒，針對民進黨團的運作、以及與在野黨之間的溝通協調，能夠有更順暢的做法。

王世堅說，大家都非常感謝柯建銘這30年來，對民進黨、對民主運動的貢獻；但時代進步了，現在已經不是過去那種政黨非得鬥得你死我活的情況，在「朝小野大」的時候，一定要透過朝野協商來解決所有遇到的政治困境。

據此，王世堅認為，柯建銘應該交棒，將黨團總召的位置讓予年輕一輩的立委，讓他們來展現新的做法，對朝野協商提出不一樣的看法和貢獻。

王世堅也喊話說，兼任民進黨主席的總統賴清德主席已多次懇請柯建銘知所進退，大家都展現對柯的感謝，對他過去種種幫助，全體國人都看在眼裡、也記在心裡，希望柯建銘在新的會期交棒讓更年輕、新的一輩接任黨團幹部，展現新的方式、新的風氣，對朝野協商跟國政推動非常關鍵。

王世堅表示，他個人斗膽呼籲，柯建銘能否為國家知所進退，柯已經承載民進黨及全體國人滿滿尊重，若要卸下總召，這是在最高點歷史留名、非常重要時候，而柯建銘先前也說過，擔任到這個會期結束、一月底就告一段落，再來應該選任新的黨團總召和幹部，希望柯建銘說話算話、言出必行，這是男子漢大丈夫。

