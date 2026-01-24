北市中正萬華參選爆炸！馬郁雯辦公室今成立 李孝亮努力讓選民認識

是否希望藍營最強母雞蔣萬安站台？李孝亮（左二）說，手心手背都是肉，「如果市長來幫我，沒幫其他別人，對其他人也說不過去。」（記者方賓照攝）

台北市中正、萬華選區8席議員歷來藍綠各占4席，現有藍營4席、綠營3席、無黨籍1席，綠營在吳沛憶選上立委後，便空出一席，而藍營議員應曉薇也深陷官司，因此藍綠各自有空間。今（24）日「揭弊女神」綠營參選人馬郁雯辦公室正式成立，而藍營參選人李孝亮則是陪伴同黨參選人滿志剛掃市場。是否希望藍營最強母雞的蔣萬安市長來站台，李孝亮則說，手心手背都是肉，「如果市長來幫我，沒幫其他別人，對其他人也說不過去。」

中正萬華選區現有7名議員，包括國民黨籍吳志剛、應曉薇、郭昭巖與鍾小平4人；無黨籍徐立信；民進黨籍劉耀仁和洪婉臻2人，吳沛憶2022年以選區第3高票連任後高升立委遺留空缺，這次包括新潮流前立委段宜康支持的「揭弊女神」馬郁雯、湧言會力挺的全民運動推廣協會理事長康家瑋、與正國會關係匪淺的「台派戰鬥雞」張銘祐，和民眾黨上屆落選頭吳怡萱都將參選。

李孝亮說，辦公室成立需待初選過關後才成立，現階段不管是掃街、站路口，還是跟選民打招呼，都是他的既定行程，中正萬華跟其他選區比較不一樣，在地主要是陸戰為主，以在地孩子的形象出現在大家面前，讓大家知道國民黨年輕人是願意在中正萬華區深耕的，一步一腳印讓選民認識自己，去得到選民認可、鄉親的支持。

至於是否會找藍營最強母雞的蔣萬安市長來幫忙？李孝亮表示，當然希望市長來幫忙，「不過現在是拚黨內初選，手心手背都是肉，如果市長來幫我，沒幫其他別人，對其他人也說不過去。」

