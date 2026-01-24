反對曲解2758號決議！歐洲議會挺台 吳欣岱：實力帶來的尊嚴

歐洲議會21日通過歐盟「共同外交暨安全政策」及 「共同安全暨防衛政策」兩項去年度執行報告的決議文，重申反對中國扭曲聯合國大會第2758號決議案，及以武力或脅迫等方式片面改變台海現狀，並支持持續深化台歐盟多面向合作與交流。（歐新社）

歐洲議會21日通過歐盟「共同外交暨安全政策」及「共同安全暨防衛政策」兩項去年度執行報告的決議文，重申反對中國扭曲聯合國大會第2758號決議案，及以武力或脅迫等方式片面改變台海現狀。對此，台灣基進台北黨部主委、台北市內湖南港市議員參選人吳欣岱表示，這份決議告訴全世界：台灣不是誰的附庸，而是全球民主與科技供應鏈中不可或缺的成員。這就是實力帶來的尊嚴。

吳欣岱今於臉書發文提及，「好消息！歐洲議會剛剛通過了幾項重要決議，明確反對中國曲解聯合國第2758號決議，並重申台灣與中國互不隸屬。」

她過去在瑞士日內瓦參加世衛遊行時就提過，中國的統戰宣傳，在國際間時常用曲解後的聯大第2758號決議，目的是欺騙全球「台灣是中國的一部分」，現在越來越多人站出來反對了。

這是國際社會對台灣主權的肯定，也是台灣對外交成果的肯定。這份決議告訴全世界：台灣不是誰的附庸，而是全球民主與科技供應鏈中不可或缺的成員。這就是實力帶來的尊嚴。

除此之外，還有其他幾點，也都對台灣有好處，和大家分享：

第一點，增強「自體免疫力」，守護港湖產業鏈。歐洲議會表態願意提供台灣使用「通訊衛星星座計畫」（IRIS²）的權限，並強調要強化海底電纜的保護。這一點對於身處南港與內湖科技核心區的我們，特別具有產業意義。

她每次衛教都愛講預防勝於治療，通訊也是一樣的。我們必須去設想在極端風險下，台灣的網路與通訊還是可以穩定、數據依然安全，這就是「在地防衛韌性」。我們的城市要有完備的數位備援系統，平時完善風險控管，是為了在任何變局中，都能確保家園與產業的運轉。

第二點，抗統戰如同防詐騙。歐洲議會決議中還特別點出「反制外國資訊操弄與干預」的必要性。這就像我們日常推廣的防詐騙教育，核心都是建立正確的資訊辨識系統。認知作戰利用恐懼與資訊落差來操作人心。大家厭倦了大聲叫罵的政治口水，真正對社會有幫助的是資訊透明。這項合作將強化台灣的數位安全，像防詐騙一樣抵抗統戰。我們要保護長輩不被假訊息詐財，讓孩子在自由、真實的環境下長大。

第三點，務實交流，讓台灣實力成為世界的需求。歐洲議會呼籲深化與台灣的經貿投資。我們不刻意挑釁，更不必被鎖進過時的舊框架。我們只要把台灣的半導體、醫療與科技實力做到最好，世界自然會需要我們。

許多網友看到貼文後相繼留言，有人說「太棒了！」、「台灣人加油！」、「有那麼多愛台灣的人～我們一定會越來越好！」、「真是個好消息」。

圖為吳欣岱當時在日內瓦參加遊行。（圖擷取自吳欣岱臉書粉專）

