憂蔣萬安替白營站台衝擊選票？滿志剛：相信初選過後市長會來

面對媒體詢問是否擔心「藍白合」，藍營最強母雞台北市長蔣萬安幫白營候選人站台，恐衝擊自家人的票源。滿志剛則表示，目前希望全力拚初選，相信蔣萬安要幫許甫站台也是大選階段。（記者方賓照攝）

九合一大選將在年底舉行，國民黨在北市松山、信義選區現任5缺2，依傳統是現任直接提名，新人爭取提名缺額，議員吳志剛辦公室主任滿志剛爭取提名，今（24）日找來「罷吳騎士團」的士林北投候選人賴苡任、劉思吟及林叡，還有罷免吳沛憶的領銜人、中正萬華候選人李孝亮一起掃光復市場。

面對媒體詢問是否擔心「藍白合」，藍營最強母雞台北市長蔣萬安幫白營候選人站台，恐衝擊自家人的票源。滿志剛則表示，目前希望全力拚初選，相信蔣萬安要幫許甫站台也是大選階段。

請繼續往下閱讀...

今天滿志剛、賴苡任、李孝亮、劉思吟及林叡一早現身光復市場，親自與在地攤商握手、發面紙懇託，麻煩選民要支持滿志剛，有民眾見狀直喊「太熱鬧了」。掃市場前，滿志剛受訪表示，自己在松山、信義區深耕多年，獲得地方支持外，也希望國民黨的年輕人可以互相幫忙，因此找到去年一起奮戰罷免吳思瑤的夥伴一早掃市場，希望把聲量衝出來。

面對媒體追問，由於藍白合的現況，民眾黨的許甫也參選松選區，是否擔心蔣萬安未來幫白營站台，會影響到藍營的票數。滿志剛則表示，現在拚的是初選，相信蔣萬安要幫許甫站台也是大選階段，等初選過了之後再來想市長是否會幫白營，或者是否會影響到自己。

至於是否會希望市長優先幫藍營的小雞？滿志剛說，當然非常希望，不過市長是以市政為優先，初選必須先努力，等初選過後相信市長會來幫他們站台。

滿志剛也表示，相信過了初選後，不管是藍營還是白營的母雞們，都會來互相站台，只是兄弟登山、各自努力時，他們會不會把時間分配得恰當，或是有時間來站台，那是看他們的想法，目前在基層做經營的，重視的是承諾、專業、服務，會先把自身做好，再看他們是否覺得願意幫忙站台。

至於罷吳四騎士怎麼會獨缺陳冠安？賴苡任則表示，他昨天有傳訊息給陳冠安，其實因為陳冠安今天行程比較多，所以沒辦法安排時間過來，但是大家都有彼此聯絡。

今天滿志剛、賴苡任、李孝亮、劉思吟及林叡一早現身光復市場，親自與在地攤商握手、發面紙懇託，麻煩選民要支持滿志剛，有民眾見狀直喊「太熱鬧了」。（記者方賓照攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法