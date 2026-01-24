為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    中間選民支持度最高 蘇巧慧：代表超越黨派認同

    2026/01/24 10:32 記者翁聿煌／新北報導
    民進黨新北市長提名人蘇巧慧表示，中間選民支持度最高，代表團隊能夠得到超越黨派的認同，她會繼續努力。（記者翁聿煌攝）

    民進黨新北市長提名人蘇巧慧表示，中間選民支持度最高，代表團隊能夠得到超越黨派的認同，她會繼續努力。（記者翁聿煌攝）

    民進黨提名參選新北市長的立委蘇巧慧24日赴泰山公有市場拜票，對於自己在最新民調中獲得中間選民支持度最高，蘇巧慧表示，她認為城市首長要服務的就是所有市民，代表團隊能夠得到超越黨派的認同，她會繼續努力。

    蘇巧慧表示，拜訪泰山公有市場已經是團隊年節前掃菜市場，跟鄉親拜年的第10場，和在地議員李宇翔，議員參選人戴翎育一起，還有下一場到泰山的福泰市場，團隊會一直努力，希望讓更多的鄉親認識我們，也讓大家知道我們新北隊是最認真的團隊。

    對於民調顯現出蘇巧慧在中間選民的支持度其實是最高，蘇巧慧表示，參選以來，所有的民調都會列為參考，看到中間選民的支持度最高，她非常感謝，中間選民支持度最高，意味她一直以來相信，作為城市的首長，要服務的就是所有的市民，所以在中間選民的支持度能夠最高，也代表團隊能夠超越黨派的認同，她會朝這個方向繼續努力。

    蘇巧慧說，她也會和最認真、最努力的新北市黨籍議員、議員參選人一起繼續和更多的鄉親問好，和更多的鄉親努力拜年，讓他們看到團隊的誠意，民進黨的新北隊會是最強的團隊。

