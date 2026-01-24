批黃國昌製造台美信賴裂痕 吳靜怡：把AIT國防工業日抹黑成軍火分贓

黃國昌訪美後，放話堅持反對1.25兆軍購特別預算、並質疑1.25兆國防特別預算中只有3500億是對美軍購。（資料照）

即將卸下立委身分的民眾黨主席黃國昌旋風訪美後，14日又放話堅持反對1.25兆軍購特別預算、質疑1.25兆國防特別預算中只有3500億是對美軍購，並稱有軍火商下禮拜要率團來台灣搶食這1.25兆的大餅。對此媒體人吳靜怡發文，質疑黃國昌是不是刻意把AIT「國防工業日」抹黑成軍火分贓？為何訪美後要製造台灣與美國的信賴裂痕？還將AIT主辦要提升不對稱作戰理解的專業交流，說成「軍火商搶錢」，吳靜怡痛批黃國昌，欠美方一個清楚、正式的道歉！

美國在台協會（AIT）處長谷立言22日出席國防安全研究院講座時指出，「自由並非平白得來的」，並明確支持賴清德總統將國防支出提升至GDP 5%的承諾。在本週AIT也在位於台北市內湖的台北辦事處館內，舉辦「2026年美國國防工業日」的閉門活動，這也是繼去年台航太暨國防展前夕，AIT大規模邀請美國國防廠商代表丶我國國防部及三軍代表共同與會後，又再一次的舉行類似的交流活動。

請繼續往下閱讀...

吳靜怡在臉書發文指出，民眾黨主席黃國昌在上週返台記者會中，將美國在台協會（AIT）主辦的「國防工業日」，描述成為「軍火商來台搶食1.25兆國防預算」，延伸成為目前的後續政治操作，將國防安全議題惡意帶往「分贓想像」的輿論陷阱。

吳靜怡說明，黃國昌在上週先製造1.25兆中只有3500億是對美軍購，再暗示其餘用途不明，最後拋出軍火商下週來台搶食的指控。但事實上，這場活動是由AIT安合組主辦的「國防工業日」不是採購場合，沒有標案、沒有價格、沒有採購承諾，更關鍵的是，受邀廠商多為不對稱作戰相關的新創或次系統供應者（無人系統、電子戰、C2、ISR、通訊、資安、太空），這是一場能力盤點，不是分配預算的場子。

吳靜怡為此質疑，黃國昌是不是刻意把AIT「國防工業日」抹黑成軍火分贓？把技術交流偷換成利益分贓，這樣刻意的語意操作，美方當然會生氣！她也為此直言「黃國昌，你欠美方一個道歉！」

吳靜怡也批評，黃國昌反覆指稱只有總統賴清德知道用途，但若真要監督，正當作法是讓國防預算進入委員會討論，而非阻擋，要求分項說明、設定解凍條件、附帶決議與期程審查，而不是在記者會上拋出「軍火商、掮客」的陰影，讓社會自行腦補。

吳靜怡直言，黃國昌去了一趟美國，為什麼回歸後，反而要製造台灣與美國的信賴裂痕？當黃國昌把AIT主辦要提升不對稱作戰理解的專業交流，說成「軍火商搶錢」，他傷害的不是某個政黨，而是台灣的國際信任與安全治理基礎，黃國昌欠美方一個清楚、正式的道歉！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法