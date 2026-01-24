諷黃國昌除了「加蔥」什麼都不會 李忠憲：權力退潮後什麼都不是

民眾黨立委黃國昌日前在立法院外交及國防委員會機密會議中，將攸關國防特別條例的機密資料帶出會議室，引發洩密疑雲。（資料照）

民眾黨立委黃國昌日前在立法院外交及國防委員會機密會議中，將攸關國防特別條例的機密資料帶出會議室，引發洩密疑雲。成大教授李忠憲發文指出，有人猜測黃拿到國防部的資料以後，再隨便添加一點點內容，把數字增加一，李忠憲也舉過去事蹟諷刺黃國昌，「這個人會的東西就是加蔥，怎麼有人把自己活成這樣？」李忠憲也直言，如果一個人除了「加蔥」什麼都不會，那在權力退潮之後，很快就會發現：「原來自己什麼都不是」。

李忠憲在臉書以「只會加蔥的人，終究會被時間清掉」為題發文指出，黃國昌最近把國防機密偷拿出去的行為，已經有人解釋他的動機：「拿到國防部的資料以後，再隨便添加一點點內容，把數字增加一」。

李忠憲批評黃國昌，這個人糟糕到為了權力，什麼基本的原則、道德，跟以前唸過的書完全丟到一邊，立法院自己是不能夠提預算，這是行政院的職權。但他不會管！

李忠憲表示，之前談到他（黃國昌）「二十問蔡明介」一條都沒有貢獻，什麼都不懂，也不知道半導體產業的重要，卻坐在C位開記者會，出最大的風頭，彷彿一副是救世主的樣子。

李忠憲質疑，對照目前他（黃國昌）要自己提國防預算的情況，當初如果沒有讓他坐在C位出風頭，他可能會自己提一個版本叫做「二十一問蔡明介」，前面二十問蔡明介的文件完全從奇遊團偷來，加上自己的第二十一問：「蔡明介你敢出來跟我公開辯論嗎？」

李忠憲提到，對於反紫光運動中，黃國昌出了很多風頭，開了很多記者會，有人認為他是反紫光奇遊團的嗎？他也諷刺「這個人會的東西就是加蔥，怎麼有人把自己活成這樣？」

李忠憲直言，說到底，人生的一切其實不複雜，一個人如果沒有真正的專業、沒有實質的貢獻，只能靠搶位置、抄資料、加一點自己的名字與數字來證明存在，那他真正鍛鍊的，不是能力，而是臉皮。

李忠憲強調，時間確實會甄別出優劣。在反紫光運動中，真正留下痕跡的是那些做事的人，不是坐在C位搶麥克風的人。風頭會過，記者會會散，標語會老，剩下來的只會是：你到底做了什麼？

李忠憲在文末也感嘆，5天後，位子沒有了，頭銜沒有了，麥克風也不會再自動遞到你面前。如果一個人除了「加蔥」什麼都不會，那在權力退潮之後，很快就會發現：「原來自己什麼都不是。而這從來不是別人害的，是時間，替大家把帳算清楚了」。

