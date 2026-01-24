藍白再度封殺國防特別條例 葉耀元：讓華府不知道該怎麼幫台灣

立法院。（資料照）

立法院會昨日表決確認議事日程，藍白再度動用人數優勢，否決民進黨團提議，封殺國防特別條例草案付委審查。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元表示，美國通過法案提供11.5億美金的國防物資給台灣來強化第一島鏈的安全，但是台灣的在野黨卻不願意審查國防特別條例來強化自己國家的安全，你覺得在美國華府的眼中，這代表什麼意思呢？

葉耀元今日於臉書發文提及，他近日接受FAPA DC Chapter跟WUFI DC分會之邀，在線上對台美人進行英文專題演講，題目為「美中競逐下的台灣：從華府決策圈看台美關係的未來（Taiwan amid U.S.-China Competition: How Washington Sees the Future of U.S.-Taiwan Relations）」。前面都在談美國的國家利益跟美國為什麼會有現在的外交舉措，以及中國共產黨的執政引領出的美中關係為什麼會從合作轉化為競爭，最後就在討論華府怎麼看台灣。

這就是一個大哉問，因為台灣的國家利益在台灣人的眼中似乎不是一個常數，而是一個變數。換言之，有為數不少的台灣民眾並不在意自己國家的國防，討厭美國且認為美國強化台灣國防的舉措是在把台灣推向戰場的行為。（明明想打台灣的就是中共政權，卻直接忽略了施暴者的存在），甚至是覺得跟中國在一起沒有什麼不好的，反正跪下去就有和平了有什麼關係。

這種訊號讓華府真的不知道要怎麼幫助台灣，因為雖然維繫台灣的現狀與和平對美國來說是它自身的國家利益，不管從經濟或是軍事的角度來說都是，但台灣就是一個民主的主權國家，是此台灣的未來只能由台灣人自己投過民主的程序來決定。

而現在的結果就是在野黨掌握了立院，用監督作為口號癱瘓台灣的行政與國防。再加上大罷免的失敗，美國政府真的不知道「台灣人到底要什麼」。試想想，如果你代表美國看著台灣這樣亂搞，你心裡面會怎麼想呢？你會不會覺得很賭爛呢？畢竟我們不能否認，國際關係雖然可以從國家層級的權力分配來推倒其動向，但決策者仍然是「人」，而人之所以為人，就是因為我們有自我的想法跟情緒。如果美國政策決策者繼續賭爛台灣人這種模稜兩可的態度，他們會不會從積極作為變成無作為呢？

葉耀元最後說，「我以為『不要得罪你唯一的朋友』是做人的基本道理，但卻有很多台灣人的基本道理是『不要得罪你唯一的敵人』。笑話，這真的是全天下最大的笑話。」

據了解，美國聯邦眾議院於當地時間22日通過「2026財年綜合撥款法案」，其中包含備受矚目的十億美元「台灣安全合作倡議」（TSCI）資金，以及1.5億美元的庫存回補款項（約新台幣363億元），也代表川普第2任期的對台軍援已突破前總統拜登任內的「總統撥款權」（PDA）軍援，且首次批准對台軍售總額，也超越拜登政府4年任期總和，顯示美方在要求台灣展現自我防衛決心的同時，對台安全承諾的品質及數量不減反增。

