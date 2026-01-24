各界憂藍白擋關稅15％ 許美華：傳產的各位自己站出來自救吧

行政院長卓榮泰20日出席「臺美關稅談判說明記者會」，會後擁抱行政院副院長鄭麗君等代表談判的閣員，感謝辛苦付出。（資料照）

異康公司董事長、綽號CK楊的藍營金主楊建綱昨與國民黨高層及立委餐敘，呼籲藍委應在軍購、對美關稅等議題強化論述，面對美國壓力更必須硬起來。對此，反紫光奇遊團成員許美華表示，台灣人真的會自己作死自己，拒絕一個「你無法拒絕的提議」嗎？自己的錢自己賺，自己的產業自己救，先不用管我們半導體，傳產的各位自己站出來自救吧！不要等到事情無可挽回再來呼天搶地，罵民進黨罵賴清德，許美華絕不會同情你們的！

許美華在臉書PO文表示，台灣人真的會自己作死自己，拒絕一個「你無法拒絕的提議」（An offer you can't refuse）嗎？很多留言說我台美關稅寫再多，藍白都不會看，還叫我不要低估藍白陣營想要毀滅台灣的決心，請大家也不要低估她的智商跟社會經驗好嗎，不是第一天出社會，沒那麼天真；她跟大家一樣知道藍白在衝三小，不同的是，她已經不太擔心藍白陣營要怎麼惡搞台美關稅了。

許美華指出，Why I’m not worried ？台灣談到的關稅條件，對比我們的競爭對手國家，簡直第一名，套句《教父》電影金句，就是「你無法拒絕的提議」（An offer you can't refuse），如果這樣的offer，台灣因為藍白阻擋而拿不下來，那也只能說是32:0，全民共業、自業自得，台灣人不醒就是活該，什麼樣的offer，正常智商的人都不可能拒絕？15%不疊加，比照日韓歐盟之外，台灣還拿到232國安條款下的最惠國待遇，半導體幾乎全免稅，因為台灣沒有簽FTA，被打到咪咪冒冒的傳產更是一夕回血復活，關稅從原本高於日韓的20-25%，全部拉齊到15%。

許美華續指，如果，連受益最大的傳統產業都不站出來跟藍白對幹，不捍衛台美關稅協議，那就是自己存心想死。她又不是傳產業，寫臉書苦口婆心又賺不到一毛錢已經仁至義盡了，我幹嘛替別人擔那麼多心？台灣又不是許美華一個人的！根據經濟部提供的數據，台灣不是「原本0關稅變成15%」，傳產本來的輸美關稅可高呢。

許美華補充，再幫大家複習一下傳產這次為何嗨翻，數字會說話，「汽車零組件26.25%降到15%；自行車產業25.6%降到15%；醫材22%降到15%；工具機24%降到15%；機械產業21.5%降到15%；水五金22.6%降到15%；手工具產業23.3%降到15%；塑膠24%降到15%」

許美華直言，自己的錢自己賺，自己的產業自己救。先不用管我們半導體，傳產的各位自己站出來自救吧！不要等到事情無可挽回再來呼天搶地，罵民進黨罵賴清德，許美華絕不會同情你們的！

