總預算、關稅協議難過關 李忠憲批藍白：得罪台灣人也不能讓中國不開心

今年度中央政府總預算案持續卡關，1.25兆元的國防特別預算也持續遭擱置，藍白更質疑關稅協議黑箱談判、掏空台灣，成大教授李忠憲發文直言，拖延、杯葛、否決這些協議，不是因為條件不夠好，而是因為它們一旦成立，就代表台灣跟美國合作無間，這是中國不允許的。

他認為不讓台美關稅協議順利通過，是中國武力併吞台灣最重要的前提工作，並質疑藍白阻擋國防預算、中央政府總預算、關鍵對外協議，不再是政治對抗，而是功能性配合，「即使得罪了所有台灣人，也不可能讓中國共產黨不開心」。

李忠憲在臉書以「大罷免、大失敗之後：台灣失去假裝中立的面具」為題發文指出，或許當時不知道，但越來越顯示，32比0其實是一件好事，根據他的判斷，國防預算和關稅協議都不會在立法院順利通過，中國的立場和藍白立委的功用，多少統戰的金錢和資源的代價，關鍵就在這裡，現在的情況已經非常明顯，藍白立委沒有能力可以成為自由人，即使得罪了所有台灣人，也不可能讓中國共產黨不開心。

李忠憲表示，對台灣社會而言，大罷免的失敗，真正終結的不是某一次政治行動，而是一整套早已破產、卻被反覆消費的政治幻想，台灣內部仍然存在一條可以左右逢源、討價還價、延後選邊的中間路線。但這個幻想，現在死了，不是因為有人戳破它，而是因為現實已經不再配合演出。

李忠憲認為，沒有必要再安撫中間選民，沒有必要再維持戰略模糊，沒有必要再假裝價值衝突只是政策歧見。因為選票結構已經給出答案，不需要演戲，也能活下來。而政治一旦進入這個狀態，剩下的只會是更快、更赤裸的選邊。

李忠憲說明，國際政治沒有道德評分，只有風險評估。一旦某個政治人物在民主同盟體系中，被認定為不可靠、不穩定、不可預測，他就會立刻失去被投資、被保護、被容忍的空間。這不是陰謀，也不是封殺，而是風險管理。接下來發生的事幾乎沒有懸念，投機的政客會主動走向唯一還願意提供舞台、話語權與政治庇護的地方，不是因為信仰，而是因為那裡不問信用，只問服從，而那裡就是中國，不只是政客，許多走投無路或品行不良的人，往往投入這個國家的懷抱，這也不是台灣特有的現象。

李忠憲分析，從這個角度看，阻擋國防預算、中央政府總預算、關鍵對外協議，就不再是政治對抗，而是功能性配合，理由不重要；程序不重要；態度不重要。重要的是結果：讓台灣無法完成防衛整備、制度升級與對外整合。

李忠憲直言，誰下令不必寫在紙上，誰負責也不必明說，只要癱瘓持續發生，任務就算完成。在這個時代，所有實質經貿協議，都是安全協議的延伸，不讓台灣和美國關稅協議順利通過，這是中國武力併吞台灣最重要的前提工作，因此，拖延、杯葛、否決這些協議，不是因為條件不夠好，而是因為它們一旦成立，就代表台灣已經站好位置，尤其在這樣的條件之下更顯示台灣跟美國合作無間。而那個位置，中國不允許，好不容易才掌握台灣的立法院。「中間路線」不是立場，是逃避責任的語言，到這裡，其實已經沒有什麼可以爭論的了。

李忠憲強調，大失敗不是轉捩點，把原有台灣的政治社會局勢完全扭轉，是清場，中國也不可能等到立法院政治局勢改變以後，無能為力才放棄，中國勢必要藉由在台灣立法院的這個武器做強力的反擊。

李忠憲認為，大罷免的失敗，當然讓台灣付出代價，它提高風險、縮短緩衝、逼近攤牌。但它也完成了一件遲早要發生的事：把所有人從虛假的中間地帶趕出來。從現在開始，每一次投票、每一次杯葛、每一次拖延，都不再能用「誤會」或「技術問題」解釋。

