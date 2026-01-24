為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    中配李貞秀將遞補民眾黨立委 律師舉多例質疑：為何不用放棄中國籍？

    2026/01/24 09:34 即時新聞／綜合報導
    民眾黨有6席不分區立委將於2月1日遞補上任，其中包含中國籍配偶李貞秀（見圖），陸委會副主委梁文傑近日表示，至今未收到李放棄中華人民共和國國籍的證明文件，民眾黨主席黃國昌為此批陸委會淪為民進黨側翼。（資料照）

    民眾黨有6席不分區立委將於2月1日遞補上任，其中包含中國籍配偶李貞秀（見圖），陸委會副主委梁文傑近日表示，至今未收到李放棄中華人民共和國國籍的證明文件，民眾黨主席黃國昌為此批陸委會淪為民進黨側翼。（資料照）

    民眾黨有6席不分區立委將於2月1日遞補上任，其中包含中國籍配偶李貞秀，陸委會副主委梁文傑近日表示，至今未收到李放棄中華人民共和國國籍的證明文件，民眾黨主席黃國昌為此批陸委會淪為民進黨側翼，律師林智群對此發文質疑，民眾黨從以前到現在，都執意推中配擔任立法委員，他也諷刺「民眾黨出現後整個政治道德底線都沒了」、「不要臉最大」。

    林智群在臉書發文指出，陸委會講出事實，就是側翼喔？黃國昌碰到沒辦法反駁的事情，就扣人家側翼帽子，還真的好棒棒！那黃國昌是中國的側翼嗎？

    林智群表示，曾任中國國民黨籍及親民黨籍立法委員的李慶安擁有美國籍，東窗事發後，名聲全毀，自己退黨，辭職走人，沒人替她講話。

    林智群質疑，民眾黨推派的委員擁有中國籍，甚至可以參與國防委員會的秘密會議（黃國昌不是國防委員會的成員，上禮拜也參加了國防秘密會議，還夾帶機密文件出去），這樣的事情是可以的嗎？

    林智群直言，民眾黨從以前到現在，都執意推中配擔任立法委員（之前是徐春鶯），什麼人不好選，為什麼要選有雙重國籍的人？

    林智群也舉例，國民黨委員林麗蟬，放棄柬埔寨國籍。民眾黨委員麥玉珍，放棄越南國籍。為什麼中配不用？他也在文末諷刺「民眾黨出現後整個政治道德底線都沒了」、「不要臉最大」、「你以為民眾黨是白，其實它偏紅，白裡透紅」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播