中配李貞秀將遞補民眾黨立委 律師舉多例質疑：為何不用放棄中國籍？

民眾黨有6席不分區立委將於2月1日遞補上任，其中包含中國籍配偶李貞秀（見圖），陸委會副主委梁文傑近日表示，至今未收到李放棄中華人民共和國國籍的證明文件，民眾黨主席黃國昌為此批陸委會淪為民進黨側翼。（資料照）

民眾黨有6席不分區立委將於2月1日遞補上任，其中包含中國籍配偶李貞秀，陸委會副主委梁文傑近日表示，至今未收到李放棄中華人民共和國國籍的證明文件，民眾黨主席黃國昌為此批陸委會淪為民進黨側翼，律師林智群對此發文質疑，民眾黨從以前到現在，都執意推中配擔任立法委員，他也諷刺「民眾黨出現後整個政治道德底線都沒了」、「不要臉最大」。

林智群在臉書發文指出，陸委會講出事實，就是側翼喔？黃國昌碰到沒辦法反駁的事情，就扣人家側翼帽子，還真的好棒棒！那黃國昌是中國的側翼嗎？

林智群表示，曾任中國國民黨籍及親民黨籍立法委員的李慶安擁有美國籍，東窗事發後，名聲全毀，自己退黨，辭職走人，沒人替她講話。

林智群質疑，民眾黨推派的委員擁有中國籍，甚至可以參與國防委員會的秘密會議（黃國昌不是國防委員會的成員，上禮拜也參加了國防秘密會議，還夾帶機密文件出去），這樣的事情是可以的嗎？

林智群直言，民眾黨從以前到現在，都執意推中配擔任立法委員（之前是徐春鶯），什麼人不好選，為什麼要選有雙重國籍的人？

林智群也舉例，國民黨委員林麗蟬，放棄柬埔寨國籍。民眾黨委員麥玉珍，放棄越南國籍。為什麼中配不用？他也在文末諷刺「民眾黨出現後整個政治道德底線都沒了」、「不要臉最大」、「你以為民眾黨是白，其實它偏紅，白裡透紅」。

