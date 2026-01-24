藍營花蓮縣長選舉徵召游淑貞定案 新竹縣初選2月初公告

國民黨副秘書長兼組發會主委李哲華。（資料照）

國民黨花蓮縣黨部日前公布民調結果並宣布建請黨中央徵召吉安鄉長游淑貞參選花蓮縣長，雖然引發爭取提名的前花蓮市長葉耀輝質疑，並揚言採取法律行動捍衛權益，但國民黨副秘書長兼組發會主委李哲華今日指出，既然花蓮縣黨部已經通過建議徵召，基本上對於地方以及參選人來說就已經「定案」，加上黨中央也沒有其他人選，游淑貞可望代表國民黨角逐花蓮縣長寶座。

不過，李哲華也指出，至昨仍未收到花蓮縣黨部的公文，外傳最快下週中常會通過，純屬誤傳，雖然黨中央會尊重花蓮縣黨部的協調處理結果，但不及於把這項徵召案送請中央提名審核委員會審議。

他解釋，如果只是單獨一個花蓮縣徵召案，無法形塑合體造勢的效果，所以不急於一時，若其他選區有協調結果，或已有確定人選的縣市準備接受徵召，花蓮縣的徵召案才會配合其選區一併送請中央提名審核委員會審議後，再提報中常會通過一起通過，黨中央自有提名節奏考量。

關於新竹縣的初選時間，李哲華指出，由於1月31日還有中常委選舉投票，為了不讓地方黨部增加負擔，影響選務工作，因此新竹縣初選會在中常委選舉結束後辦理公告，時間就在2月初，而且中央黨部公告之後，依照政黨法的規定，要隨即送交內政部核備。

至於日前協調僵持不下的台中市，何時進行第2度協調？李哲華表示，中央提名協調小組持續與兩位人選江啟臣、楊瓊瓔聯繫敲定雙方共同可以配合的時間，原則上希望下週就能協調，但江、楊兩人一個是立法院副院長，一個是立委，現在立法院又經常甲動，1月31日前可能還要法案清倉，因此時間還很難說。

