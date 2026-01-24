「國共論壇」延至2月初登場 「大拜拜」模式轉型為智庫交流

國民黨中央黨部。（資料照）

據悉，被冷凍長達9年的「國共論壇」將一改昔日大型會議的「大拜拜」模式，改為雙方智庫參訪交流形式，而且原本國、共兩黨最初規劃本月27日至29日在北京舉行的時間，由於先前消息曝光，復因雙方對於名稱有不同意見，經幾度來回溝通後，已經確定延後1週，改到2月初舉行，雙方最快下週就會同步對外發布訊息。

據了解，這場在鄭麗文上台後國、共首度恢復的交流活動，議題將設定在人工智能、防災、低碳永續產業發展等非政治性領域，一般預料雙方很可能將提出具體共同意見，並由對岸相關政府部門配合落實。

經多次溝通後，對岸已經接受國民黨提議修正所謂「國共論壇」的說法，而且國民黨主席鄭麗文在日前拜會前國民黨主席馬英九後，出面接受媒體訪問時就已經公開定調這次的交流是「第一次智庫交流論壇」。

因為轉型為參訪交流的形式，國民黨這次的訪問團將以智庫人員為主，成員含括產、學界以及前馬政府時期的官員大約30人，加上相關隨行人員共計約40人，由國民黨副主席蕭旭岑率隊，智庫方面則由最近獲聘國民黨政策會副執行長的國家政策研究基金會（國民黨智庫）副董事長李鴻源代表，藍營重要幹部則有中央考紀會主委兼大陸事務部主任張雅屏、國民黨智庫副執行長沈建億等人。

由於這次交流活動鄭麗文不會出席，對岸高層人士按照慣例很有可能是由全國政協主席王滬寧出面會見。

