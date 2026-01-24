AIT罕發4圖卡「講白話文」 張育萌怒轟：藍白還像文盲一樣裝傻

AIT臉書粉專連續發文PO圖卡提到，此時此刻，台灣官兵最需要的是完成任務所需的各項工具。（取自AIT臉書）

針對1.25兆國防特別預算，美國在台協會（AIT）處長谷立言22日再次表達力挺態度並稱「自由非免費」，也在官方臉書連丟4張中文圖卡，外界認為，這是AIT明白向藍白喊話，別再擋國防特別預算。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌怒轟，「AIT的每段文字都翻成中英文了，藍白還像文盲一樣裝傻」。

張育萌在臉書發文表示，美國一直都知道誰在扯後腿，還怕黃國昌和藍白看不懂英文，AIT乾脆把話直接翻成中文。今天，美國參議員加列戈（Ruben Gallego）在台灣的總統府，直接說出「美國國會會跨黨派，繼續支持台灣的獨立（The Independence of Taiwan）」。他直接表態，美國參議院應該儘速通過「避免雙重課稅」法案，答應回美國後會積極推動。

張育萌指出，外交部證實，台灣規劃在亞利桑那州鳳凰城設新辦事處，美國已經同意，沒意外的話，今年內可以正式成立，而台美正準備簽署「對等貿易協議」，從談判至今，簽署MOU，美國商務部長都稱呼駐美代表俞大㵢是「台灣大使」。

張育萌說，昨天美國眾議院通過綜合撥款法案，特別編列1.5億，用來「替換和填補」台灣的國防物資，「簡單來說，要把給台灣的武器和裝備，從原本只是『堪用』等級，提升為精銳或新型裝備」。

同一天，《紐約時報》發布新聞報導台灣「國防特別預算受阻」，直指「這種摩擦反映出台灣內部日益加劇的分歧：究竟該緊抓與美國的關係，還是嘗試與北京和解。」《紐約時報》在文末講大白話：「華盛頓可能加大對在野黨的施壓力度，因為它知道，在台灣，任何政黨若公開與美國決裂都將面臨政治風險」。

張育萌再指，日本公布，下個月要與美國進行「鐵拳26」軍演，會在沖繩和附近海域島嶼持續一個月。美國海軍陸戰隊和日本自衛隊，加總超過1500位士兵投入模擬情境就是防禦第一島鏈。而AIT今天一早，節錄谷立言的話，「在日本、韓國、澳洲與菲律賓等盟友的支持下，美國正沿著整條第一島鏈上下部署我們最先進的防衛能力」。

張育萌說，「我們的盟友也正在進行至關重要的投資，加強自身軍力，大家共同維持區域的和平與穩定、回應各種脅迫行為，並一同確保有足夠能力拒止任何企圖奪取台灣的行動」。他怒批，「國民黨像吃到黃國昌的口水，昨天開始說『國防特別條例』我們也會提黨版。拜託，自己也知道擋國防軍過很丟臉吧？兩大在野黨只敢偷偷摸摸，敢擋又不敢當」。怒轟，「AIT的每段文字都翻成中英文了，藍白還像文盲一樣裝傻」。

