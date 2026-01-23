為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    北捷禁用行動電源 王婉諭怒批：標準的因噎廢食

    2026/01/23 21:34 即時新聞／綜合報導
    台北捷運公司宣布，進入捷運範圍內時勿使用行動電源。（資料照）

    台北捷運公司宣布，進入捷運範圍內時勿使用行動電源。（資料照）

    近年行動電源爆炸、起火意外頻傳，而北捷更發生旅客搭乘捷運時，攜帶在身的行動電源發生自燃冒煙事件。台北捷運公司今（23日）宣布，進入捷運範圍內時勿使用行動電源，對此，時代力量黨主席王婉諭怒批，這種「先禁國家」的心態，真的是莫名其妙。

    王婉諭在Threads發文表示，無法理解北捷禁止使用「行動電源」的邏輯是什麼，「怎麼會因為擔心爆炸就不准所有人使用？這不就是標準的因噎廢食嗎？那你站內那些 chargespot（共享行動電源租借站）怎麼辦？」直言，「這種『先禁國家』的心態，真的是莫名其妙」。

    貼文曝光後，網友紛紛表示，「想必蔣萬安去上海學了很多」、「鋰電池會爆炸，可以禁行電動車了」、「行動電源問世這麼多年，怎麽現在才在禁」、「通勤不能充手機真的是很特別，人家原本都拿在手上充，真有問題可以即時反應，現在變成要丟到包包偷偷充，更有過熱問題」、「難以執行的規定，為了規定而規定，若是為此進行安檢那就真的是因噎廢食了」、「北捷是先禁台北的，這水準剛好」。

    台北捷運公司表示，目前國內軌道業均未禁止攜帶行動電源，但為了公共安全，正式公告進入捷運系統勿使用行動電源充電；並應購買符合國家標準且通過檢驗的合格行動電源，如果行動電源有變形或異常發熱，也勿帶進捷運系統。

    在 Threads 查看

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播