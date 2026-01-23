北捷禁用行動電源 王婉諭怒批：標準的因噎廢食

台北捷運公司宣布，進入捷運範圍內時勿使用行動電源。（資料照）

近年行動電源爆炸、起火意外頻傳，而北捷更發生旅客搭乘捷運時，攜帶在身的行動電源發生自燃冒煙事件。台北捷運公司今（23日）宣布，進入捷運範圍內時勿使用行動電源，對此，時代力量黨主席王婉諭怒批，這種「先禁國家」的心態，真的是莫名其妙。

王婉諭在Threads發文表示，無法理解北捷禁止使用「行動電源」的邏輯是什麼，「怎麼會因為擔心爆炸就不准所有人使用？這不就是標準的因噎廢食嗎？那你站內那些 chargespot（共享行動電源租借站）怎麼辦？」直言，「這種『先禁國家』的心態，真的是莫名其妙」。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「想必蔣萬安去上海學了很多」、「鋰電池會爆炸，可以禁行電動車了」、「行動電源問世這麼多年，怎麽現在才在禁」、「通勤不能充手機真的是很特別，人家原本都拿在手上充，真有問題可以即時反應，現在變成要丟到包包偷偷充，更有過熱問題」、「難以執行的規定，為了規定而規定，若是為此進行安檢那就真的是因噎廢食了」、「北捷是先禁台北的，這水準剛好」。

台北捷運公司表示，目前國內軌道業均未禁止攜帶行動電源，但為了公共安全，正式公告進入捷運系統勿使用行動電源充電；並應購買符合國家標準且通過檢驗的合格行動電源，如果行動電源有變形或異常發熱，也勿帶進捷運系統。

