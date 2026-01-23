為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    何時解除赴中「禁團令」？邱垂正：國人安全風險不可輕忽

    2026/01/23 21:03 記者吳正庭／金門報導
    陸委會主委邱垂正（左）主持小三通25週年座談後接受媒體訪問，針對是否解除「禁團令」，邱垂正說，國人前往中國的人身安全問題風險不可輕忽。（記者吳正庭攝）

    陸委會主委邱垂正（左）主持小三通25週年座談後接受媒體訪問，針對是否解除「禁團令」，邱垂正說，國人前往中國的人身安全問題風險不可輕忽。（記者吳正庭攝）

    陸委會主委邱垂正今天在金門表示，針對是否可能解除「禁團令」，目前國人前往中國的人身安全問題頻傳，而且都沒有緩解，風險不可輕忽！

    國立金門大學舉辦「小三通」25週年未來展望座談會，會中有人提及「禁團令」未除，國人由金門循小三通至中國廈門轉往各地旅遊，龐大的人流在金門過境，還造成台、金空中航班一位難求，禁團令何時解除引發關注。

    邱垂正說，政府一直很歡迎中國福建以外的人民到金門觀光，但目前為止，是中國方面設限；只要是小三通的旅客，政府是沒有分對象的，「歡迎各省分的中國人民都能來」。

    至於是否可能解除「禁團令」？邱垂正說，所謂的禁團令，是指出團到中國大陸的一些限制，這個主管機關在交通部觀光署，不過，現在前往中國的人身安全問題頻傳，而且，這些人身安全的問題都沒有緩解。

    他說，2024年全年國人赴中國失聯、遭留置盤查，限制人身自由的案例有55人，但到2025年就有221人，人數激增為4倍，風險不可輕忽。

    至於何時恢復到「大三通」？邱表示，這需要兩岸相關旅遊單位針對兩岸的旅遊品質、旅遊安全、旅遊穩定性跟公平性坐下來談，確定業者、消費者及整個社會安全，甚至兩岸的互信都沒有疑慮，有保障之後，再來恢復兩岸的觀光交流；他強調，政府歡迎中國觀光客來台觀光的立場不變，恢復兩岸觀光交流的立場也不變。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播