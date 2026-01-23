北埔鄉與日本豐前市簽署交流合作協定 深化台日合作交流

新竹縣北埔鄉長莊明增（右）今天與日本福岡縣豐前市市長西元健（左）正式簽署「國際交流合作協定」。（北埔鄉公所提供）

新竹縣北埔鄉公所今天與日本福岡縣豐前市正式簽署「國際交流合作協定」，在多位台日重要貴賓共同見證下，宣告雙方交流合作關係正式啟動，期盼未來在文化交流、教育互訪、農業推廣及觀光發展等面向持續深化合作，為台日地方外交再添新頁。

簽署典禮在豐前市廳議室舉行，由台北駐福岡經濟文化辦事處處長陳銘俊、豐前市市長西元健共同出席，豐前市清元副市長、岡本議長等多位市府及議會代表也蒞臨現場，展現雙方對於國際交流合作的高度重視與支持。

北埔鄉長莊明增表示，北埔鄉擁有深厚的客家文化底蘊與豐富的農業與觀光資源，近年來積極推動文化保存、產業發展與觀光行銷。此次與豐前市締結合作協定，期盼透過彼此經驗分享與交流學習，提升地方治理量能，為居民創造更多發展契機。

北埔鄉公所表示，豐前市長西元健於會中分享，豐前市擁有相當豐富的天然資源與多元農產特色，與北埔鄉在自然環境、農業發展及地方文化上具有高度相似性與合作潛力。隨著合作協定正式簽署，未來雙方將在既有良好基礎上加強合作，共同促進地方永續發展。

西元健市長特別邀請北埔具代表性的「鄧南光影像作品」前往豐前市「求菩提館」展出，透過影像藝術呈現北埔的歷史記憶與人文風貌，向豐前市民介紹北埔。鄉長莊明增也當面邀請豐前市天狗太鼓及豐前神樂團體「若樂」，來台參與北埔年度重要民俗活動「油笐火」活動演出，進一步深化雙方民間互動與文化情誼。

典禮中，雙方完成協定書簽署並交換紀念品，隨後安排北埔客家擂茶文化體驗，以及豐前市百年歷史的傳統神樂舞蹈演出，期許未來雙方合作順利！

雙方完成協定書簽署後，安排北埔客家擂茶文化體驗。（北埔鄉公所提供）

新竹縣北埔鄉公所今天與日本福岡縣豐前市簽約合作交流，互贈紀念品。（北埔鄉公所提供）

