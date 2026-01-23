為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    周榆修又扯2張A4要1.25兆 綠批造謠：9度杯葛還自稱監督

    2026/01/23 20:11 記者陳政宇／台北報導
    民眾黨秘書長周榆修質疑國防預算「2張A4就要1.25兆」是放棄監督、忠誠總統賴清德，對此，民進黨發言人李坤城（見圖）今反批，周持續以不實謠言混淆視聽，藍白杯葛9次還自稱監督。（資料照）

    美國在台協會（AIT）處長谷立言表態支持1.25兆元國防特別預算條例，並強調「自由不是免費的」；民眾黨秘書長周榆修則質疑「2張A4就要1.25兆」是放棄監督、忠誠總統賴清德。對此，民進黨發言人李坤城今（23日）反批，周持續以不實謠言混淆視聽，藍白杯葛9次還自稱監督，呼籲做為一個忠誠在野黨應儘速排審。

    針對周榆修的質疑，李坤城表示，讓國防特別預算條例儘速排審，本身就是最具體、最有效，也最合法合憲的監督方式。國防特別預算條例更絕非周榆修所稱的「2張A4」，呼籲在野黨不要為了杯葛而杯葛，口頭上說支持國防，實際行動卻一再阻擋國家強化自我防衛能力，請民眾黨主席黃國昌在最後一週立委任期內，讓軍購條例付委討論，做一個對國家忠誠的反對黨。

    李坤城說，很遺憾周榆修與部分在野黨人士及藍白側翼一樣，不分是非、持續散布「2張A4就要1.25兆」的不實說法；這樣的錯誤訊息早已被國防部與許多熱心網友澄清，國防特別預算條例不只2頁，條文中也已清楚列出未來主要採購項目與國防強化重點。然而周榆修卻選擇持續引用不實謠言，刻意混淆視聽。

    李坤城指出，周榆修曾擔任本黨國會助理，對立法院議事程序理應相當熟稔，不可能不知道，目前國防特別預算條例已在程序委員會遭到連續9次阻擋，連委員會審查的門都進不了，更遑論其所稱的「在野黨要強力監督」。民眾黨放著現成的條例不排審，卻又宣稱要另行自提特別預算條例，不僅於法無據，更是捨近求遠，令人匪夷所思，「不禁讓人質疑，屆時民眾黨版的特別條例，究竟又會是幾張A4？」

    李坤城並強調，奉勸藍白兩黨，讓國防特別預算條例儘速排審，停止以不實謠言作為無理杯葛的藉口，真正做一個遵守憲法、尊重制度的在野黨，讓台灣人民清楚看見你們是否真心支持台灣的自主防衛。

