議會通過免費午餐擴及公私立高中職以下學生 中市教育局回應了

台中市議會教委會通過午餐免費擴及全市公私立高中職以下學生。（記者廖耀東攝）

台中市長盧秀燕宣布115學年度起，公立國中小學營養午餐免費，多名議員提案應擴及公私立高中職以下學生，議會教育文化委員會今審議相關提案，通過請教育局優先辦理將營養午餐免費納入公私立高中職及私立國中小學學生；教育局則稱，目前公立國中小學午餐免費估需30億元，若再擴大對象，恐需42億。

台中市新學年度起公立國中小學營養午餐全面免費，但政策發布後不少私校學生家長反彈，指也有繳稅為何被排除在外，包括議員顏莉敏、李中、楊大鋐提案營養午餐免費政策，除應擴及私立國中小學外，公私立高中職學生應一併適用，今天在議會教育文化委員會審議。

請繼續往下閱讀...

教委會召集人、議員李中指出，部分學校是完全中學設有高中及國中部，出現國中午餐免費、高中午餐收費怪象，他與議員張廖乃綸均指出，不少學生因考試成績分發入學私立高中職校，未必等於家境好，不應有偏見，基於符合十二年國教義務教育精神，午餐免費政策應擴及全市公私立高中職以下學生受惠。

教育局長蔣偉民指出，僅公立國中小學學生午餐免費預算約需30億，若再納私立國中小學約2萬餘人，以每餐50到60元計算，約需增3億餘，若再擴及公私立高中職約7萬餘名學生，每餐65元計算，盼約需再增加9億餘元，加計需多達42億預算，盼能「研議辦理」。

議員王立任認為議會不應空白授權，若要研議辦理，教育局應說清楚研議到何時有結果，不拿只要「空白授權」，不給結論。

議員江肇國與張家銨則強調，市府免費午餐政策上路後，補助應高於現行家長自費額度，讓學生吃到比現在好的午餐品質；委員會與會議員均認為午餐免費政策應擴大補助，列入連署人。

李中說，中央財劃法下台中獲較多經費，應多補助學生，裁示教育局應將午餐免費政策擴大納入私立國中小學及公私立高中職校列第一優先，並請教育局去向市長盧秀燕爭取。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法