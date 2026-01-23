盧秀燕任期倒數 議員質疑台灣智慧營運塔空轉7年期程不明

中央市場拆除，但地上權招標流標。（市府提供）

台中市長盧秀燕任期剩不到1年，議員陳俞融今在議會質疑包括台灣智慧營運塔、超巨蛋等重大建設期程不明，尤其台灣智慧營運塔改了地點仍停在紙上作業評估，要求市府提出具體期程，不能甩鍋給下一任；議員陳雅惠則指出，盧秀燕任期最後倒數，但她提出的15項幸福政見，研考會列管共272項行動方案，截至去年11月僅完成47項，完成率竟不到2成，要求市府公開哪些沒完成、什麼時候能做完。

陳俞融指出，台中市不少重大建設在盧秀燕兩屆市長任內大延宕，部分建設更是迄今看不到進度，台灣智慧營運塔換地點改方案，迄今沒有下文，北區肉品市場轉型招商流標，超巨蛋還在紙上作業，開工時間不明。

請繼續往下閱讀...

陳俞融強調，盧秀燕任期僅剩10個月，要求市府具體提出每一案的後續時程表，而非拖到快結束「還在研議」，企圖甩鍋下一任。

張峯源指出，台灣智慧營運塔目前要放寬招商條件，增加誘因，才能吸引廠商投資，持續拜訪廠商招商中，希望取得權利金的共識；中央市場地上權招商流標，財政局長游麗玲分析，主因是大環境景氣不佳、利率升高，加上該案屬70年長年期大宗土地開發，投資人謹慎評估獲利空間。

陳雅惠指出，盧秀燕提出的15項幸福政見，研考會列管共272項行動方案完成率竟不到2成，要求市府公開哪些沒完成、卡在哪、誰負責、什麼時候能做完。

研考會主委林鼎超指出，15項幸福政見有一直在調整績效指標，研考會採分年分期的方式掌握各項政見的執行率，今年是市長任期最後一年，預估整體政見的推動成果可以達到9成以上；施政內容也都有整理成圖表、條列，放在研考會網站提供市民檢驗。

議員蔡耀頡則說，議會的角色是監督市政，不應被要求「自己上網看」，研考會稱「滾動式檢討」，是否代表有些政策最終決定停辦、不辦，哪些項目決定不辦、原因、預算如何調整等均應完整列表給所有議員一目了然。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法